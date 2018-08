Polițiștii caută un bărbat care a răsturnat o motocicletă și a distrus două mașini

Noi amanunte despre individul care a rasturnat luni dimineata o motocicleta in cartierul Stadion din Lugoj.

Politistii au primit informatii ca oglinzile a doua masini au fost distruse cu cateva zeci de minute inainte, pe strada Nicolae Balcescu. La fel ca in cazul motocicletei, distrugerea oglinzilor celor doua autoturisme a fost surprinsa de camerele video amplasate pe o cladire. Spre deosebire de imaginile surprinse in cartierul Stadion, cele de pe strada Balcescu sunt mult mai clare. Pe imagini se vede cum individul, care era sigur in stare de ebrietate, se deplasa pe mijlocul drumului si, la un moment dat, loveste cu piciorul oglinzile masinilor parcate pe marginea drumului. Politistii sunt aproape siguri ca barbatul locuieste in zona Stadion si fac apel la lugojeni sa sune la 0256 351212 daca au informatii care pot duce la identificarea individului.

Sursa: lugojinfo.ro

