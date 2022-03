Polițiștii din Caraș Severin au donat sânge pentru Ucraina

Mai bine de 50 de persoane au donat sânge în cadrul campaniei umanitare „Împreună dăruim viață – Sânge pentru Ucraina”, organizată de ATOR Banatul de Munte, alături de Inspectoratul Județean de Poliție și Inspectoratul Județean de Jandarmi Caraș-Severin, în perioada 3-4 martie la Reșița.

În total, în cele două zile de donare, la Centrul de Transfuzie Sanguină au fost înregistrați aproximativ 100 de donatori, o cifră cu mult peste media obișnuită de donatori, înregistrată în această perioadă.

Campaniei organizată de tinerii atoriști s-a alăturat și restaurantul Soho House din localitate, care a oferit vouchere de reducere pentru cei care au reușit să doneze sânge în cadrul campaniei.

„Dintre toate campaniile de donare de sânge pe care le-am organizat în ultimii ani, aceasta a adus cel mai mare număr de persoane care au reușit să doneze sânge. Dacă avem în vedere și campania organizată în 2 martie de către Protopopiatul Moldova Nouă, în cele 3 zile de donare, respectiv 2, 3 și 4 martie, am înregistrat aproximativ 90 de donatori care au donat în cadrul campaniei, pe lângă donatorii obișnuiți ai centrului. Asta înseamnă peste 40 de litri de sânge, adăugați la cantitățile zilnice înregistrate în această perioadă”, a precizat părintele Mihai Ciucur, coordonatorul Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului.

Tinerilor de la ATOR Banatul de Munte, li s-au alăturat un număr mare de jandarmi și polițiști, precum și voluntari de la Centrul de Tineret Moniom, oameni care au răspuns cu promptitudine apelului lansat de organizatori.

„Într-o perioadă tulbure, în care toată lumea încearcă să ajute în diverse feluri pe cei care trec granițele țării noastre în calitate de refugiați, noi am ales să ajutăm cu ceva ce nu are preț: sângele. Nevoia de sânge s-a văzut diferit la acest început de an, mai ales în contextul războiului, lucru care s-a reflectat și în numărul mare de donatori.

Deși vârsta nu îmi permite încă să donez, asta nu m-a împiedicat să fiu în ambele zile ale campaniei prezentă la CTS, în calitate de voluntară, să mă îngrijesc, alături de colegii mei, ca fiecare donator să fie bine hidratat și să rămână calm, oferindu-le o vorbă bună și încurajări. Îi admirăm și le mulțumim tuturor celor care, și de această dată, au avut curajul să doneze sânge în cadrul campaniei noastre”, a mărturisit Anamaria Iovu, coordonator al Sectorului social-filantropic al ATOR Banatul de Munte.

