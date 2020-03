Polițiștii locali din Timișoara acuză lipsa de echipamente de protecție. Subiectul a creat discuții aprinse între Robu și Orza la ședința prin videoconferință Consiliului Local

Începând de miercuri, polițiștii, polițiștii locali și angajații MApN au ieșit pe străzile din Timișoara, pentru a verifica modul în care oamenii respectă restricțiile de circulație impuse de Ordonanțele militare nr.2 și nr.3.

În timpul controalelor, fiecare polițist, polițist local și soldat ia contact cu fiecare cetățean oprit. La început, acest lucru se făcea prin preluarea documentelor și verificarea îndeaproape a acestora, lucru greșit, din moment ce se recomandă evitarea atingerii documentelor de către autorități. Acest aspect pare a se fi remediat între timp.

Totuși, mai multe surse din Poliția Locală ne transmit că nu au puse la dispoziție echipamente suficiente. Conform acestora, fiecare polițist local primește doar câte o mască de protecție de unică folosință, „de aia de două, trei ore”, pe care trebuie să o folosească toată ziua, iar de mănuși de protecție nici măcar nu poate fi vorba.

Acest lucru a fost adus în discuție și în cadrul ședinței prin videoconferință a Consiliului Local Timișoara din 27 martie, când se discuta proiectul de hotărâre de rectificare bugetară, pentru acordarea sumei de 13 milioane de lei către Spitalul „Victor Babeș”.

Consilierul Adrian Orza a spus că i-a fost adus la cunoștință că atât în Poliția Locală și alte direcții care fac muncă de teren, cât și chiar la nivelul celor care încă muncesc în clădirea Primăriei, există lipsă de echipamente de protecție și soluții dezinfectante. El întreba dacă sunt prevăzute sume sau dacă nu s-ar putea face un amendament pentru a trimite materiale și spre Poliția Locală. „Hai să fim sinceri, le este frică să spună direct. Le zic eu în locul lor”, a spus Orza.

”Astazi la sedinta de plen online, la punctul legat de rectificarea bugetara, extrem de calm am pus o intrebare legata de materialele de protectie primare ( gen masca , manusi, dezinfectanti) pentru personalul din administratie care iese acum pe strada si intra in contact cu populatia- politie locala, servicii sociale, etc. Anume, daca sunt acoperite si fondurile bugetare necesare pentru acestea. Fondurile pentru spitale fiind prinse explicit in rectificarea aflata pe ordinea de zi. Nu am facut-o intamplator, ci pentru ca multi mi s-au plans si m-au rugat sa expun aceasta situatie. Pentru ca ei nu au curaj sa ridice in interior aceasta problema. Aveam sa inteleg de ce nu fac asta, “pe pielea mea”. Primarul, cu cumpatul pierdut a inceput sa ridice tonul acuzandu-ma de ” politicianism”( ?!). O simpla intrebare. Nici macar o critica”, spune Adrian Orza.

Viceprimarul Dan Diaconu, cal care a condus ședința, a explicat că, la nivelul Poliției Locale, au fost făcute deja câteva achiziții în acest sens, iar de acum acest lucru depinde de M.A.I., din moment ce Poliția Locală a intrat în subordinea ministerului.

Mai mult, primarul Nicolae Robu a intervenit și a explicat că doar Spitalul Victor Babeș va face excepție de la regulile achizițiilor publice, nu și administrația locală, în situația stării de urgență, iar materialele cumpărate acolo pot fi mai apoi împărțite și alte părți. „Noi ar fi trebuit să trecem prin procedurile obișnuite care, după câte știm, sunt cronofage (n.r. consumatoare de timp). (…) Am avea și noi bani, dar nu avem de unde cumpăra, furnizorii fiind căutați din toate părțile”.

Edilul-șef, simțindu-se de asemenea atacat de postările pe care le invoca Orza, ale unor angajați din Primărie care spun că nu este săpun în băi, l-a acuzat pe consilierul independent, viitorul său contracandidat, că intră în jocuri politicianiste. „Trebuie să pun lucrurile la punct că deja degenerăm”, a spus Robu, după care s-a trecut la votul proiectului. Primarul a mai adăugat că va mai fi și la ședința de săptămâna viitoare, cel mai probabil, o nouă rectificare în care va vedea dacă se poate face ceva.

Discuțiile dintre cei doi au continuat și ulterior, pe când se discutau și alte proiecte. Rezultatul acestora rămâne, pentru moment, neștiut, din moment ce transmisiunea a picat, chiar în momentul în care încă un episod se desfășura.

Din moment ce Poliția Locală a intrat în subordinea M.A.I., nu am putut afla detalii legate de acest aspect din partea instituției. Totuși, alte posibile echipamente ar putea fi trimise echipajelor din stradă odată cu transportul sosit ieri dimineață din Coreea de Sud, de 100.000 de combinezoane, dar și altor echipamente deținute de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

IGSU promitea ieri, într-un comunicat, că fiecare inspectorat județean va primi o parte dintre acestea, pe care le va repartiza spitalelor și angajaților M.A.I. din teren. Până astăzi, acestea nu au ajuns, iar cei de la ISU Timiș au spus că se vor interesa și ne vor transmite când atât materialele din acest transport, cât și altele.

