Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Timiș au efectuat percheziții în județul Argeș într-un dosar de infracțiuni informatice

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Timiș au pus în executare, joi, două mandate de percheziție domiciliară, în județul Argeș, la imobilele unui bărbat.

”La data de 22 mai 2025, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Timiş, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, au pus în executare 2 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Argeş, la imobilele unui bărbat. Percheziţiile fac obiectul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni informatice în mediul online, cu privire la un bărbat, în vârstă de 31 de ani, care ar fi abordat telefonic o femeie din judeţul Timiş, sub pretextul recuperării unor sume aferente investiţiilor la bursă, determinând-o să acceseze un credit de nevoi personale pentru a primi dividendele”, a transmis, joi, IPJ Timiş.

Conform sursei citate, bărbatul a reușit să acceseze de la distanță dispozitivul persoanei vătămate, efectuând mai multe operațiuni financiare frauduloase pentru a-și însuși suma de 45.000 de lei.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale, ai Serviciului Criminalistic și Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Argeș.

Comentarii

comentarii