Ștefan Popa Popa ‘S, artistul timișorean de renume mondial, a fost premiat de Uniunea Artiștilor Bulgari.

Popas aduce mulțumiri: “Să fim recunoscători pentru oamenii care ne fac fericiți, ei sunt fermecătorii grădinari care ne fac sufletele să înflorească. (Let us be grateful to people who make us happy, they are the charming gardeners who make our souls blossom.” Marcel Proust )

Aducem multe mulțumiri Uniunii Artiștilor Bulgari și îndeosebi lui Valeri Alexandrov pentru aprecierea activității noastre internaționale. (Many thanks dear Valeri Alexandrov and the Union of Bulgarian artists for the appreciation of our internațional work.Valeri Alexandrov • Union of Bulgarian Artists, President of the Cartoon Section)”

