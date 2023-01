Porous Mater – META  Spațiu, Porelab Norvegia și Universitatea Politehnica Timișoara

Porous Mater. Void fractions in materials ideas and society este o colaborare între META Spațiu, centrul de excelență Porelab din Norvegia și Universitatea Politehnica Timișoara.

Obiectivul principal crearea unui tip de interacțiune susținută între artă, știință și tehnologie, care pune accent pe inovare și pe modul în care experimentul artistic și cel științific pot da naștere unor noi tipuri de atitudine și poate contribui la configurarea societăților viitorului – sau a viitoarele realități – la diverse nivele (comunicare, crearea de experiențe, iscarea unor dezbateri societale, interveni în procese științifice sau sprijini dezvoltarea personală a indivizilor).

Proiectul, curatoriat și inițiat de 𝗠𝗶𝗿𝗲𝗹𝗮 𝗦𝘁𝗼𝗲𝗮𝗰-𝗩𝗹ăduți – directorul artistic al META Spațiu, va reuni patru artiști – 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻𝗼𝘀 (NO), 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗶𝗮𝗺𝗮 𝗖â𝗻𝗱𝗲𝗮 (RO), 𝗖𝗼𝘀𝗺𝗶𝗻 𝗛𝗮𝗶𝗮𝘀̦ (RO), 𝗛𝗶𝗹𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗛𝗼𝗹𝘀𝗲𝗻 (NO) și patru oameni de știință și reprezentanți ai celor trei universități implicate – 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗶𝗻 𝗗𝗿ă𝗴𝗮𝗻 (rector și coordonator al proiectului din partea UPT – RO), 𝗔𝗹𝗲𝘅 𝗛𝗮𝗻𝘀𝗲𝗻 (coordonator al proiectului și director al Porelab – NO), 𝗟𝗶𝘃𝗶𝘂 𝗠𝗮𝗿𝘀̦𝗮𝘃𝗶𝗻𝗮̆ (prorector al UPT-RO), 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹 𝗠𝗼𝘂𝗿𝗮 (UiO – NO), dar și alți cercetători și profesori din centrele universitare din Timișoara, Oslo și Trondheim. Contribuția colaborărilor dintre știință și artă se poate dovedi esențială în conturarea unei viitoare realități culturale pentru Timișoara 2023, pentru consolidarea sectoarelor culturale și creative locale, dar și pentru susținerea dialogului interdisciplinar. Detaliu lucrare: Maria Castellanos – The plants sense. Design grafic: Josépha Blanchet.

