Povestea de succes a singurei ciocolaterii belgiane Leonidas de la Timișoara

Ciocolateria Leonidas are o tradiție de peste 100 de ani, este furnizor al Curții Regale Belgiene și de trei ani funcționează cu mare succes și în Timișoara. În Belgia, Leonidas a început din 1913, iar astăzi este un producător de ciocolată de renume mondial.

Primul pas

În ultimul an, ciocolateria Laonidas din Timișoara, a cunoscut un succes și mai mare, iar afacerile s-au dublat. De ce? Mihaela, patroana fondatoare, a explicat: “M-am implicat enorm de mult, împreună cu nepoțelul meu, dar poate și pentru că am rămas singurul magazin Leonidas din Timișoara, iar cea mai bună publicitate o fac clienții, fiindcă sunt foarte mulțumiți de produsele ce le cumpără și fiindcă sunt tratați cu respect și multă bucurie, cu cea mai bună ciocolată belgiană. De exemplu, numărul clienților s-a dublat într-un un an de zile. Într-o zi, o domniță a intrat în magazin și mi-a spus: “Mihaela, am venit cinci minute să iau câteva praline, să discut cu tine, să te văd zâmbind și plină de bună-dispoziție, să-mi redai pofta de viață”. Asta contează enorm pentru mine când văd reacția clienților așa de mulțumită”.

Prima oară, Mihaela a aflat de firma Leonida, în 2018, și a decis că ar trebui să mai facă și altceva pe lângă rochiile de mireasă. “Eram la o cafeluță, eu Cati și Cornelia, vânzătoarele mele de la magazinul de rochii, și discutam că ar fi bine să mai dezvoltăm o afacere pe lângă rochiile de mireasă. Tu ai auzit de Leonidas? mă întreabă Cati. Știi ce e Leonidas? Am răspuns că nu știu. “Cum nu ai auzit de pralinele acelea delicioase?” M-am dus la Iulius Mall și le-am degustat. Imediat am simțit că e altceva, că așă ciocolată bună nu am mai mâncat”, a povestit Mihaela. După două luni, ea s-a dus la un târg de mirese în București, unde avea un showroom și acolo, și chiar lângă standul ei, se afla chiar persoana care se ocupă cu franciza în România. Era la standul de ciocolată Leonidas. Așa l-a cunoscut pe reprezentantul firmei belgiene și a fost făcut primul pas pentru asociere.

Leonidas – succes fulminant la Timișoara

Pralinele extraordinar de bune pe care Mihaela le-a gustat prima oară la Iulius Mall Timișoara, le-a regăsit la Leonidas de la București. I-a trezit și mai tare dorința de a-si deschide o ciocolaterie. Era în 2018. “Este exact ce îmi trebuie”, și- spus Mihaela. Ciocolata de la Leonida merge cel mai bine când nu merg rochiile de mireasă, adică în sezonul mort, iarna. Așa a pornit afacerea cu ciocolată. “În noiembrie- decembrie, Leonidas bubuie. A fost un noroc să întâlnesc această persoană extraordinară de la Leonidas. După aceea, am trimis un email la companie, în Belgia. Între timp, eu mi-am făcut temele, am găsit un spațiu în zona Piața Maria, vizavi de palatul apelor. A trebuit să îl și renovez, iar în 8 noiembrie, 2019, ciocolateria Lonidas a fost inaugurată la Timișoara. Am fost foarte mândră, iar afacerea a mers foarte bine, până a venit pandemia”, și-a amintit Mihaela. Din luna martie 2020, aproape totul s-a blocat. Au fost pierderi de 50%. Totuși ciocolata de la Leonidas a fost o portiță de salvare, fiindcă vânzarea rochiilor de mireasă nu a mai mers deloc, doi ani de zile nu s-au mai ținut nunți. Prin urmare, Mihaela a reușit să facă un stand pentru ciocolată la Galaxy Shopping în Dumbrăvița, cu prilejul Paștelui. Avea multă marfă și trebuia să o valorifice. Într-o săptămână, a reușit să vândă toate ciocolată. A fost o reușită extraordinară. Lumea era foarte curioasă ca să cumpere ciocolată belgiană de la Leonidas, fiindcă este cea mai bună. Atunci și-a luat o insuliță tot acolo care a funcționat foarte bine în timpul pandemiei timp de un an și jumătate. Apoi a primit a doua lovitură: proprietarul spațiului din Piața Maria a decis să îl vândă. Mihaela trebuia să părăsesc spațiul, până la 1 martie 2021. A fost complet debusolată. A închis insulița de la Galaxy Shopping și a găsit alt spațiu tot în zona Maria, tot pe bulevardul 16 Decembrie 1989. Între timp, tot o sunau belgienii: Mihaela, mai redeschizi magazinul? Spațiul era foarte degradat, dar la renovat. A investi mult și a făcut noul sediu al ciocolateriei strălucitor și modern, unde clientul vine cu plăcere să savureze o ciocolată caldă sau o cafea. În data de 8 noiembrie 2021, magazinul a fost redeschis și s-a bucurat imediat de un succes fulminant în rândul timișorenilor.

Pralinele Balottins – foarte iubite de timișoreni

Cele mai vândute produse sunt pralinele Balottins, ambalate în frumoase cutii de diferite mărimi, de la 250 de grame, până la 1 kg, prevăzute și cu fundițe pentru a fi făcute cadou. De asemenea, ciocolata caldă se vinde foarte bine în sezonul rece. Este extraordinară și încălzește sufletele. Succes au și cutiile Bijoux crem mică 12 praline și Bijoux mare roșie, cu 30 praline. În această perioadă, cutia Bleu Royal a ajuns la ciocolateria Leonidas cu 40 de praline. De asemenea de mare interes sunt figurinele Leonidas îmbracate în sărbătoare cu Moș Nicolae, coșurile cu produse multiple sau figurine de iarnă din ciocolată belgiană. Preluarea comenzilor de Crăciun a început. Leonidas este pregătit pentru perioada sărbătorilor cu cele mai frumoase și delicioase vadouri corporate, cadouri personale, cadouri personalizate. “Fie că este vorba de o petrecere formală, o masă cu prietenii, o seară romantică sau doar o simplă ocazie de a spune “Mulțumesc” ciocolata noastră este cadoul perfect. Leonidas este aici pentru a vă ajuta să creați amintiri speciale cu familia, prietenii și colegii. Cu toate acestea, ciocolata nu este doar pentru ocazii importante.

Câteodată există momente în care „doar” vrei să faci pe cineva fericit arătându-i că îți pasă. Încă de la început, Leonidas Kestekides și nepotul său Basilio si-au dorit ca pralinele Leonidas să fie accesibile tuturor. Pralinele sunt un produs de lux de care toată lumea ar trebui să se poată bucura, un fel de drept fundamental”, este mesajul Mihaelei, fondatoare unicei ciocolaterii Leonidas din Timișoara. Ciocolateria si cafeneaua Leonidas Timișoara se află pe bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 16! Amintim că, în data de 10 decembrie, Leonidas va organiza o degustare de ciocolată caldă, înghețată și praline, la sediul magazinului de pe 16 Decembrie 1989 nr. 16, la care poate participa oricine, între orele 10 – 18.

