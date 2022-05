Praful saharian, extrem de periculos pentru sănătate. Recomandările medicilor de la Spitalul Victor Babeș Timișoara

Conform medicilor de la Spitalul Victor Babeș Timișoara, în fiecare an ne confruntam cu cel putin doua episoade de praf saharian care ajunge in Romania adus de curentii din Nordul Africii. Nisipul fin, din componenta norului de praf contine magneziu, fier, calciu si granule de fosfor, chiar si mercur. Expunerea la acest praf este nociva pentru sanatate. Concentratia de elemente nocive este foarte mare si poate afecta nu doar persoanele cu probleme respiratorii ci si pe cele sanatoase.

”Particulele de praf inhalate ajung pe caile respiratorii unde sunt detectate de celulele epiteliale si activeaza macrofagele (o subcategorie a globulelor din sange cu rol in cadrul sistemului imunitar) si celulele imune. Acestea elibereaza citokine si alte molecule inflamatorii care au efecte asupra plamanului in diferite boli respiratorii. Aparatul cardiovascular poate fi si el afectat. Studiile toxicologice au demonstrat ca particulele de praf si nisip pot provoca leziuni pulmonare inflamatorii.

Persoanele care au diferite boli pulmonare, de exemplu cei cu astm, pot avea parte de o exacerbare a simptomelor. De asemenea, in cazul persoanelor cu boli respiratorice cronice, acestea pot dezvolta episoade de wheezing( respiratie suieratoare) si chiar insuficienta respiratorie usoara. Totodata, am constatat o crestere a numarului de infectii respiratorii ce au necesitat spitalizare. In cazul persoanelor care nu au afectiuni pulmonare valul de praf saharian poate duce la dezvoltarea unor rinite alergice sezoniere cu iritatii la nivelul gatului, a nasului si chiar lacrimare.

In zilele in care se anunta prezenta unui nor de praf saharian recomandam evitarea deplasarilor, mai ales a persoanelor care au afectiuni pulmonare grave si purtarea unei masti de protectie”, spune Dr. Ionela Iovan, medic primar pneumolog.

