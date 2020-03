Prefectul de Timiș, Liliana Onet, revine în atenția procurorilor DNA, care cer redeschiderea dosarul tunului imobiliar de peste 4 milioane de euro dat de latifundiarul Neculai Miron, cu sprijinul unor funcționari din Prefectura Timiș

Tunul de peste 4 milioane de euro dat pe piata imobiliara din Banat, in 2012, de latifundiarul Neculai Miron, in complicitate cu mai multi functionari publici din Prefectura Timis, revine in atentia procurorilor DNA, chiar daca, in urma cu doi ani, oamenii legii au clasat acest dosar din lipsa de probe.

Denunturi de ultima ora sau documente care abia acum au ajuns in posesia anchetatorilor au determinat DNA sa solicite judecatorilor permisiunea de a redeschide urmarirea penala.

Astfel, la termenul din 20 martie, Tribunalul Bucuresti va decide daca intimatii Eugen Dogariu, fost prefect de Timis, actual senator PSD, Liliana Onet, fost suprefect de Timis, actual prefect, Codruta Botez, Ovidiu Patrui, Ionel Campean, Simona Jurca, Gheorghe Tatar si Neculai Miron vor fi pusi sub acuzare pentru transferul a aproape 1.000 de hectare de teren din Arad in Timis, din localitatea Felnac in localitatea Giera.

Mai exact, zeci de persoane fizice din Felnac, judetul Arad, au vandut catre Neculai Miron terenuri aflate doar pe hartie, pe adeverinte de proprietate, care au fost identificate cadastral in Giera, judetul Timis.

Spre exemplu, Alicean Ioan, Ristin Dimitrie si alte trei persoane au vandut latifundiarului Neculai Miron suprafata de cinci hectare de teren, identificata cadastral in Giera, cu nr. 818/1/1 cu suma de 95.797 lei. O adevarata inginerie agrara, care s-a intins pe parcursul mai multor ani.

In conditiile in care Eugen Dogariu a fost directorul SC Mir-Imob SRL Timisoara, firma prin intermediul careia milionarul moldovean Neculai Miron a derulat majoritatea tranzactiilor cu pamant din Banat, iar ulterior a fost numit prefect de Timis, apare destul de clar ca poate povesti cate ceva procurorilor despre transferul celor 1000 de hectare din Arad in Timis.

“In anul 2012 a fost un transfer de anexa, nu de terenuri, din Arad in judetul Timis. Eu stiu ca totul era in regula. Ce nereguli sunt urmeaza sa vedem, dar stiu ca totul a fost in regula in comisia de fond funciar. Procedurile erau initiate inainte de a ajunge eu”, a declarat senatorul Eugen Dogariu in momentul in care procurorii DNA au inceput sa cerceteze aceasta operatiune agrara.

