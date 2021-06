Premieră: Katzelmacher. Dacă n-ar fi vorba despre iubire-Wenn das mit der Liebe nicht wär’

Premiera la Teatrul German Timișoara, în 11 iunie, la ora 19.30 -21.45. Katzelmacher. Dacă n-ar fi vorba despre iubire, de Rainer Werner Fassbinder. Regia: Eugen Jebeleanu. În Katzelmacher e vorba despre apariția unui muncitor imigrant grec, Jorgos, care tulbură apele suburbiei bavareze. Această mână de lucru ieftină găzduită cu răceală excită imaginarul locuitorilor. Rumoarea și gelozia țâșnesc din rândul oamenilor.

Jorgos este bănuit că ar fi gigoloul patroanei la care a venit să lucreze, e comunist, dotat ca un măgar, mai viril decât oricare dintre cei care locuiesc acolo. O băștinașă, după ce avansurile îi sunt respinse de către grec, îl denunță pe Jorgos pentru viol. O alta întreține o relație pasională cu el și cade pradă poveștii amoroase și setei de un altundeva.

Sălbăticia, fricile arhaice și dorințele refulate se trezesc odată cu venirea străinului. Sentimentul de frustrare este exacerbat, furia le mănâncă sufletele. Pentru a nu cădea într-o mare discordie și a nu își pierde reperele, comunitatea îl ataca pe Jorgos, acest străin pe care se proiectează totul.

Această defulare permite grupului să își regăsească aparent omogenitatea și stabilitatea. Se restabilește astfel ordinea însă construită de acum încolo pe conceptul de frică față de celălalt, de suspiciune, de vină.

Cu: Niko Becker, Isa Berger, Silvia Török, Daniela Török, Olga Török, Oana Vidoni, Harald Weisz, Rareș Hontzu, Alex Mihăescu, Radu Brănici.

Regie: Eugen Jebeleanu; Decoruri și costume: Velica Panduru, Video Design: Marius Panduru; Sound Design: Alex Halka; Machiaj: Bojita Ilici; Regie tehnică: Adrian Georgescu, Costinel Stănescu

Spectacolul beneficiază de supratitrare în limba română.

Accesul publicului în sală se va face potrivit legilor în vigoare. Bilete: https://bit.ly/3fVbpOw

DE: Katzelmacher. Wenn das mit der Liebe nicht wär’

von Rainer Werner Fassbinder –– Inszenierung: Eugen Jebeleanu

Im Katzelmacher dreht sich alles um einen griechischen Gastarbeiter Jorgos, der den Boden der bayerischen Vorstadt erschüttert. Diese billige Arbeitskraft, die mit Kälte empfangen wird, regt die Fantasie der Bewohner an. Daher kommt es zu Gerüchten und Neid in den Reihen der Einwohner.

Jorgos wird verdächtigt, der Gigolo seiner Arbeitgeberin zu sein. Er ist ein Kommunist, ausgestattet wie ein Hengst, männlicher als jeder andere dort Ansässige. Eine Bayerin zeigt Jorgos bei der Polizei wegen Vergewaltigung an, nachdem er ihre Anmachen abgelehnt hat.

Eine andere pflegt eine leidenschaftliche Beziehung mit ihm, so dass sie sich dieser Liebesbeziehung und dem Verlangen nach einem Anderswo hingibt. Die Ankunft des Fremden erweckt die Wildheit, die archaischen Ängste und unterdrückten Wünsche in der Gesellschaft.

Die Frustration verschärft sich, die Wut verzehrt ihre Seelen. Damit die Gemeinschaft nicht in einen Zwist gerät und ihren moralischen Anker verliert, greift sie Jorgos an, diesen Fremden, auf den alles projiziert wird. Diese Abwälzung erlaubt der Gemeinschaft, anscheinend ihre Homogenität und Stabilität zurückzuerlangen. Die Ordnung wird wieder hergestellt, doch fußt diese von nun an auf Angst vor dem Anderen, auf Verdacht, auf Schuld.

Mit: Niko Becker, Isa Berger, Silvia Török, Daniela Török, Olga Török, Oana Vidoni, Harald Weisz, Rareș Hontzu, Alex Mihăescu, Radu Brănici.

Inszenierung: Eugen Jebeleanu; Bühne und Kostüme: Velica Panduru, Video Design: Marius Panduru; Sound Design: Alex Halka; Maske: Bojita Ilici; Inspizienz: Adrian Georgescu, Costinel Stănescu.

Die Vorstellung wird in rumänischer Sprache übertitelt.

Der Zutritt in den Saal erfolgt in Einklang mit den geltenden Gesetzen. Karten: https://bit.ly/3fVbpOw

Comentarii

comentarii