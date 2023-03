Premieră națională la Timișoara – primele doua proteze de genunchi Columbus, de la BBraun Aesculap. Interviu cu dr. Jenel Marian Patrascu, seful clinicii II Ortopedie Traumatologie Timisoara

In saptamana 05-10.03.2023 la Timisoara s-au pus in premiera nationala primele doua proteze de genunchi Columbus, de la BBraun Aesculap. Cu aceasta ocazie l-am rugat pe profesorul Jenel Marian Patrascu, seful clinicii II Ortopedie Traumatologie Timisoara, cel care a operat cele doua cazuri, sa ne spuna cateva opinii referitoare la acest eveniment.

Rep: Domnule Profesor, in primul rand va rog sa faceti o scurta prezentare a Dvs si a Clinicii II de Ortopedie Traumatologie din Timisoara.

Prof. Patrascu: Suntem o Clinica relativ tanara ca varsta a medicilor dar cu o experienta vasta (inca din 1996) in aplicarea endoprotezelor. Am fost si vom fi intodeauna deschisi la nou, calitate si performanta.

Acest lucru este obligatoriu pentru a-ti putea forma punctul de vedere referitor la fiecare tip de endoproteza in parte, pentru a putea aplica tratamentul optim fiecarui pacient in parte. Trebuie sa intelegem ca nu exista boli ci pacienti.

Cat despre mine, gasiti toate datele in CV-ul meu care este public.

Mentionez doar ca asa cum a fost cazul si saptamana trecuta am foarte multe premiere nationale in endoprotezare si nu numai. Cum am spus si in descrierea clinicii, si pentru mine este o dorinta si un deziderat diversificarea endoprotezelor pentru a putea aborda fiecare caz/pacient cu solutia optima.

Dovada ca pacientii sunt diferiti este si faptul ca producatorii de endoproteze au filozofii diferite in abordarea designului endoprotezelor, de aceea si noi adaptam proteza in functie de pacient si nu invers.

Rep: In continuare va rog sa imi spuneti cate ceva despre cele doua cazuri operate saptamana aceasta.

Prof. Patrascu: Cele doua paciente au prezentat o patologie grava artrozica a genunchiului, cu deformari osoase si de ax al membrului pelvin. Una dintre paciente a avut nevoie de o endoproteza de genunchi cu posterostabilizare cu refacerea axului genunchiului, rezolvat folosind proteza Columbus PS cu postero stabilizare cu un rezultat postoperator exceptional. Pentru cea de a doua pacienta am ales varianta de endoproteza de genunchi Columbus UC ultracongruenta care imita foarte bine osteotomia anterioara folosita in “genu recurvat” blocand hiperextensia si prezervand capitalul osos femural.

Ambele paciente s- au recuperat incepand de a doua zi si s-au externat la 4 si respectiv 5 zile postoperator

Mentionez ca cele doua endoproteze implantate au fost puse la dispozitie Clinicii II Ortopedie Traumatologie de catre BBraun Aesculap. Multumesc pe aceasta cale Domnului Dr George-Cosmin Chelu-Marin, Hospital Channel Manager la BBraun Romania, fara de implicarea caruia nu ar fi fost posibil acest eveniment.

