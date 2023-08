Premieră, provocare sau împovărarea bugetului local? Primăria Timișoara vrea să concesioneze cimitirele Șagului și Rusu Șirianu către Horticultura

Dacă acum câțiva ani angajații Colterm se ocupau și cu reparațiile școlilor din Timișoara, acum este rândul societății Horticultura să aubă grijă de… cimitire.

Compania municipalității care se ocupă de îngrijirea spațiilor verzi din Timișoara va prelua în administrare, pentru următorii cinci ani, două cimitire ale orașului: Șagului și Rusu Șirianu. Proiectul pilot reprezintă o premieră și o provocare pentru Horticultura și are ca scop îmbunătățirea aspectului, curățeniei și serviciilor din aceste cimitire.

„Mulți timișoreni s-au arătat nemulțumiți de modul deficitar au fost întreținute cimitirele. Am simțit de fiecare dată același lucru și sunt hotărât să schimbăm situația. Am ales această variantă, tocmai ca să putem îngriji cum se cuvine locurile de veci ale timișorenilor. Horticultura, compania municipală, a trecut în ultimul an și jumătate printr-un proces larg de reformă și modernizare. Rezultatele se văd în parcurile și zonele verzi îngrijite de aceasta. Consider acum că este pregătită să facă față unei noi provocări și să readucă aceste două cimitire la un aspect civilizat și demn”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Până în prezent, administrarea cimitirelor din municipiu a fost făcută de către operatori privați.

”Administrarea parcurilor din zona centrală este o prioritate pentru noi, de la preluarea acestora. În urma rezultatelor bune obținute, ne asumăm o nouă provocare, aceea de a participa la acest proiect de preluare a două cimitire importante ale Timișoarei, în colaborare cu Primăria Timișoara”, a declarat Dan Rusu, directorul Horticultura.

Proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local, iar după aceea, Horticultura va avea ca sarcină obținerea tuturor avizelor și aprobărilor ce decurg din contractul de concesiune. De asemenea, în urma unui raport de expertiză, Horticultura va achita Primăriei Timișoara o redevență anuală de 150.400 de lei. În plus, se obligă să realizeze investiții de 110.000 de lei/an în cele două cimitire.

Ideea atribuirii directe către o societate a Primăriei Timișoara a administrării celor două cimitire nu este nouă și nici nu a fost bine primită. În luna aprilie, după ce a fost semnat un contract de administrare pentru alte trei dintre cimitirele Timișoarei către o firmă privată, viceprimarul Cosmin Tabără critica neincluderea cimitirului din calea Șagului în contract. El mai spunea că acordare a administrării, direct, către o firmă a municipalității, ar fi fost păguboasă.

”Trei cimitire din Timișoara – Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor – și-au găsit administrator în urma unei licitații mult amânate, dar e bine mai târziu decât niciodată. M-ar fi bucurat ca și cimitirul din Calea Șagului să aibă administrator. Dacă nu se intervenea cum nu trebuia la caietul de sarcini, avea și acesta administrator, dar asta este altă poveste. Continuu să susțin că atribuirea directă către o societate din subordinea Primăriei nu este o soluție, nu va rezolva problema, ba mai mult, va împovăra bugetul local în loc să-l descongestioneze”, spunea Tabără.

