Premierul Florin Cîțu vine la Timișoara pentru întâlniri cu membrii de partid și cu mediul academic

Filiala Timiș a PNL, una dintre cele mai importante din țară, care și oferă voturi în congresul de alegere a șefiei partidului, nu putea fi ratată de Florin Cîțu. Premierul urmează la discuții locale după colegul și contracandidatul său, actualul președinte Ludovic Orban.

Diferența va fi că pentru premier nu sunt programate întâlniri cu primarul Timișoarei, Dominic Fritz, sau prefectul Zoltan Nemeth. Vizita are un puternic caracter politic, fiind porgramate mai multe întâlniri interne de partid. El ajunge în orașul de pe Bega la ora 14.30, iar de la ora 15 are programată o întâlnire la Universitatea Politehnica Timișoara, cu cadre didactice, dar și cu reprezentanți ale firmelor aflate în relații de colaborare cu UPT, în cadrul unei întâlniri devenite ”off the record” pentru presă, deși inițial aceasta a fost invitată să participe. Urmează, o oră mai târziu, o primă întâlnire cu primarii PNL și membrii BPJ.

