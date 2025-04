Premierul Marcel Ciolacu a vizitat șantierele noului stadion al Timișoarei și cel al viitorului Centru pentru Mari Arși

Premierul României, Marcel Ciolacu, s-a aflat vineri la Timișoara. Împreună cu președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, el a văzut la fața locului care e stadiul lucrărilor pe două șantiere importante ale orașului, cel pentru noul stadion, respectiv pe cel unde se ridică noul Centru pentru Mari Arși de la Spitalul Județean.

Ciolacu a vorbit despre apropiata desemnare a firmei care se va ocupa de ridicarea noului stadion, aici licitația fiind în curs. De asemenea, a remarcat progresul lucrărilor de la Spitalul Județean, aici investiția ajungând la aproximativ 60%.

Proiectul Centrului de Mari Arși de la Timișoara e un proiect mai vechi, spune Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean. Totuși, a fost nevoie să treacă zece ani pentru a se pune în aplicare, important e că acum totul merge ceas.

”Sunt onorat de această vizită la nivel înalt la Spitalul Județean de Urgență Timișoara, pentru a vedea stadiul de implementare a unui proiect extraordinar. Este împlinirea unui vis pentru care luptăm de de mulți ani. Din 2014 am propus acest proiect, dar, din păcate, foarte mulți ani nu s-a întâmplat nimic. Se lucrează, se lucrează într-un ritm bun, proiectul se va termina cu bine și aduce un salt uriaș în calitatea îngrijirii pacienților noștri arși, în primul rând, dar și a tuturor pacienților. Structurile pe care le aveam nu au gen că un bloc operator noul ATI chirurgical și pista de elicopter de urgență”, a declarat Dorel Săndesc, directorul unității medicale.

Premierul Marcel Ciolacu a analizat stadiul proiectelor stadionului, a Centrului de Mari Arși și a viitorului Institut Oncologic.

”Sunt trei proiecte pe care le-am promis. Am promis și cu domnul Grindeanu și cu domnul Simonis trei obiective principale aici. Spitalul de mari arși, este în stadiul cel mai avansat 60% și ați auzit de la volul manager exact funcționarea. La stadion am fost mai devreme și suntem la stadiul de demolare. Părerea mea e că vor termina mai devreme de opt luni. Cred că vor avea un an pentru proiectare și altul pentru execuție. Va fi al doilea stadion din România, după Arena Națională, ca și capacitate. Și mai avem Centrul oncologic, am înțeles că s-a terminat licitația, s-a semnat contractul, trebuie dat ordinul de începere și cu adevărat trebuie o negociere la comisie astfel încât să rămână prins pe PNRR, să vedem cum negociem, să-l ducem cu până la sfârșitul a și execuție până la sfârșitul anului 2026. Un simplu lucru să vă asigur că indiferent de negocierile pe care le vom avea la PNRR, dacă va fi un pericol de a nu cheltui toți banii, atunci se va construi și pe BEI și Centrul Oncologic, înțeleg unul regional, se va finaliza. Deci nu este proiect ratat și acolo e o parte care trebuie demolată. După ce se dă ordinul de începere, domnul președinte al Consiliului Județean a spus că va veni împreună cu constructorul și vom vorbi și cu și cu MITE, și cu Ministerul Sănătății, cei care urmăresc execuția și vor efectua plățile. Vom avea întâlnire și vom lua o decizie realistă în ceea ce privește finalizarea Institutului Oncologic. Eu vreau să mulțumesc și constructorului, acesta este cel mai avansat proiect între cele trei spitale de mari arși din țară și am înțeles că și statul și-a făcut treaba, fiind plățile la zi”, a subliniat Marcel Ciolacu.

Cele trei proiecte importante pentru Timișoara merg foarte bine, spune și Alfred Simonis.

”În urmă cu un an jumate, puțin mai mult de un an, în aceeași formulă, împreună cu primul ministru, cu ministru transporturilor, cu domnul vicepremier, promiteam aceste trei obiective. Stadionul, Institutul Oncologic și Spitalul de Mari Arși. Astăzi, la un an distanță, suntem la 60% cu Spitalul de mari arși. Suntem în plină demolare și e o chestiune de zile până se va desemna câștigătorul și pentru proiectarea și construcția noului stadion Dan Păltinișanu. Și ieri s-a semnat contractul pentru Institutul Oncologic. Urmează săptămâna viitoare ordinul de începere a lucrărilor”, a declarat Alfred Simonis.

