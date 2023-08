Preotul Petrică Zamela, fondatorul căminului de bătrâni ”Țara Almăjului”, susține că este terorizat de directoarea AJPIS Caraș Severin, chiar și pe contul său de Facebook

Azilurile groazei descoperite de autorități în Ilfov și Târgu Mureș cu bătrâni umiliți, flămânzi și bolnavi aflați la un pas de moarte au declanșat inspecțiile amănunțite la toate căminele de bătrâni din țară.

Acest lucru este foarte bun, doar că, în unele cazuri, inspectorii au făcut excese de zel.

Zamela Petrică (Teofil) este preot, stareț al Mănăstirii Țara Almăjului Bozovici, județul Caraș Severin și administrator al Căminului Pentru Persoane Vârstnice, care funcționează în această mănăstire.

Începând din anul 2014, el s-a luptat că să ridice alături de credincioși acest locaș, pentru a fi alinarea multor semeni aflați în dificultate și suferință. Ceea ce s-a și întâmplat, într-un timp record, însă cu multe sacrificii.

Preotul Teofil spune că pentru a se putea dedică acestor acțiuni sociale și umanitare, a renunțat chiar și la familie, concentrându-se exclusiv semenilor aflați în suferință, îngrijiți aici.

“Mi-am vândut proprietăți și tot ceea ce dețineam și le-am pus în slujba acestui ideal social”, a mărturisit preotul.

La ora actuală, în cămin sunt îngrijiți aproape 80 de persoane, majoritatea fiind cazuri sociale, fără familii, fără adăposturi și fără venituri.

Cei mai mulți sunt din Timișoara, veniți sau aduși aici de către serviciile de asistență socială, întrucât în alte centre nu erau primiți datorită lipsei oricărui venit.

“Din momentul în care am cerut că să fim licențiați că serviciu social, de către Ministerul Muncii și a Solidarității Sociale, am intrat sub îndrumarea și controlul Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială. E o entitate a Statului Român care ar trebui să sprijine orice acțiune socială, să o încurajeze și să o mențină. Din păcate nu s-a întâmplat să fie așa, pentru că de un an de zile trăim sub teroarea și abuzurile înfăptuite asupra noastră de dna. director Elena Popescu (Solomonesc) al AJPIS Caraș Severin”, se arătă în plângerea preotului trimisă redacției.

Preotul Teofil mai spune că, în repetate rânduri când au fost trimise inspecțîi, totul a fost conform legislației, întrucât nu a dezvoltat acest serviciu social că să își bată joc de oameni, nici să facă afaceri pe seama lor.

“Întrucât în primul rând, sunt preot, apoi călugăr, iar mai apoi om cu conștiință.

Menționez că toate veniturile mănăstirii, salariul meu personal plus ajutorul din partea Episcopiei Caransebeșului, merg lunar în fondurile căminului, de 2 ani de zile”, explică preotul.

În continuare, preotul Teofil a mărturisit următoarele:

“Începând din 14 septembrie 2022, zi în care doamna director Popescu, s-a deplasat personal la căminul din incinta mănăstirii, făcând un scandal monstruos, permițându-și nu doar să ridice tonul la mine, ci mergând până la jigniri grosolane la adresa mea, făcute în fața angajaților căminului, dar și a două angajate ale AJPIS Caraș Severin și a medicului psihiatru, spunând că sunt un frustrat, învinuindu-mă că fur banii bătrânilor și alte adjective și invective.

Am încercat să îi atrag atenția să nu mă jignească pentru că nu are niciun drept să facă acest lucru, mai ales că este în postura de șef de instituție, însă a continuat circul.

Fiind ora de odihnă (ora 14), a dat buzna în dormitoarele bătrânilor, treziți de țipetele dânsei, pentru a îi chestiona câți bani plătesc pentru serviciile prestate și cine i-a adus aici.

În momentul în care a aflat că mulți nu plătesc nimic pentru că nu au venituri, mi-a spus să încerc să nu mai primesc astfel de oameni și mai ales din Timișoara, afirmând că “să și-i țină ei”. Lucru plin de empatie din partea dânsei, nu?!

Doar faptul că i-am atras atenția că este înregistrată a potolit-o profund!”.

În declarație, preotul a mai spus că a primit chiar o amendă, ceea ce l-a revoltat și mai tare!

“Stimată redacție, în dimineața zilei de, 26.07.2023 am fost chemat la sediul AJPIS Caraș Severin, unde mi s-a înmânat un proces verbal și o amendă de 15.000 lei, pentru o inspecție din 21 09 2022 și neîndeplinirea măsurilor lăsate de această inspecție.

De atunci până la ora actuală AJPIS a mai inspectat centrul încă de 3 ori, concluzionând că măsurile au fost îndeplinite. De asemenea ne-a fost retrasă subvenția venită de la stat pentru fiecare beneficiar, deoarece în viziunea Dnei Director, nu putem justifică folosirea lemnelor de foc achiziționate în luna iunie.

Deși avem factură pentru lemne, deși le-am arătat stocul, sobele care merg 13 ore încontinuu pentru a găti, boilerul de 1000 l de apă caldă, încălzit permanent cu lemne, faptul că în prima săptămână din iunie a fost nevoie să facem foc în centrală, întrucât le era frig bătrânilor, fiind o perioadă rece, se pare că interpretarea legii a făcut-o doamna director după bunul plac, sistând ajutorul vital pentru bătrâni, din care era achiziționată hrană, lemnele, gazul și parte din salarizarea personalului, condamnând astfel niște oameni și așa bătuși de soarta la foame și la lipsa altor servicii”, mai susține preotul Teofil.

Marea nemulțumire a părintelui Zamela Petrică (Teofil) este faptul că inspectorii caută nereguli acolo unde nu există.

“Atunci când sunt trimiși inspectorii sociali în inspecții sunt instruiți de dna Popescu pentru a găsi orice neregulă cât de mică și a o taxa, iar dacă se întorc din cămine fără măsuri sau sancțiuni lăsate sunt sancționați dânșii cu câte o mustrare plină de jigniri și amenințări, așa cum mi au mărturisit personal inspectorii sociali.

Angajații AJPIS Caraș Severin trăiesc cu dânsa într-o teroare continuă, fiindu-le frică să vorbească despre comportamentul dânsei.

Așa se explică, dacă veți verifică și veți dispune o anchetă de ce mulți dintre inspectorii sociali și veți dispune o anchetă de ce mulți dintre inspectorii sociali și-au dat demisia plecând din instituție în ultimul an de zile.

În trecut a avut nenumărate sesizări cu privire la abuzurile verbale și psihice asupra subalternilor, însă toate au fost dosite în sertarele ministerului muncii, întrucât doamna are susținere politică”, mai spune preotul.

În primăvara acestui an, în fața clădirii, am făcut o verandă de 200 m lungime, pentru a se putea odihni bătrânii și a iși petrece timpul liber.

“Desigur, Doamna Popescu nu a fost mulțumită și din ambiție a dispus să fac în curtea mănăstirii un foișor, unde să se poată recrea bătrânii, la o carte, un mic, o bere….!

V-am relatat acest fapt, doar că să vedeți până unde poate merge o absurditate. Absurditate la care a renunțat pentru că m-am împotrivit ferm”, afirmă părintele.

În dată de 27 iulie 2023, am fost vizitați expres de Dl Prefect al Jud. Caraș Severin, Ioan Dragomir, pentru a se convinge de ceea ce spunea dna Popescu în ultimul raport.

A plecat de aici impresionat de toată muncă și tratamentul aplicat bătrânilor. În aceeași după masă mi-a fost trimis de la AJPIS mesaj că dna directoare s-a răzgândit și a anulat sistarea subvenției.

Deci nu mai eram vinovați.. iar dna directoare poate hotărî de una singură totul.

Pe contul meu de fb Protosinghel Teofil Zamela, doamna director nu încetează a mă jigni și discredita, pentru că încerc să arăt abuzurile pe care dânsa le face asupra mea și a altora”, susține preotul Teofil.

“Stimată redacție, va rugăm ajutați ne și faceți cunoscute abuzurile și faptele comise de către dna Director Elena Popescu (Solomonesc). Ușa noastră va este deschisă oricând pentru anchetă.

Noi dorim să ajutăm în continuare, dar dacă nu suntem în măsură, așa cum dânsa concluzionează, să îngrijim bătrânii, noi cu drag îi lăsăm că responsabilitate în seama statului, pentru că până la urmă, noi am ajutat statul, am venit în sprijinul acestuia, asumându-ne acesta responsabilitate enormă.

Însă nu putem înțelege comportamentul aberant și abuziv al Dnei Solomonesc nu ne putem lăsă depersonalizați, jigniți și umiliți de atitudinile dânsei.

Din cauza comportamentului dânsei și a inspecțiilor ordonate dictatorial de dânsa, au plecat 60 % din angajatele Căminului pe care îl conduc și care îngrijeau bătrânii.

Din cauza acestor lucruri, am ajuns în faza în care ne vedem în imposibilitatea de a mai continuă ceea ce cu drag am început aici și am zidit. Și totuși Doamna Solomonesc se vede corectă și aplicând legea, uitând că legea este pentru om și nu invers. Dar nădăjduim că legea să fie aplicată în acest moment și pentru Domnia Să, nepărtinitor”, scrie Teofil Zamela.

Ce spune conducerea Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Caraș Severin, în legătură cu aceste acuzații de abuz și hărțuială!

Elena Solomonesc, directoarea AJPIS Caraș Severin, a explicat că niciodată acțiunile de control nu au fost făcute pentru a teroriza, ci pentru a verifica situația exactă din cămin și întotdeauna s-a pus accent pe informare și consiliere.

“Niciun moment, în niciun control, activitatea inspectorilor sociali nu poate fi catalogată de a pune presiune sau a teroriza, a căuta nod în papura acestui cămin de bătrâni sau a oricărui altuia printr-un mod abuziv imoral și neetic. Dimpotrivă așa cum am arătat mai sus, întotdeauna s-a pus bază pe consiliere și îndrumare, iar sancțiinile s-au dat numai atunci când s-a dovedit reaua credință prin încălcarea repetată a legii și a drepturilor beneficiarilor”, se arată în replica AJPIS Caraș Severin, la acuzațiile preotului Teofil.

De asemenea, în legătură cu amenda dată căminului coordonat de preotul Teofil, AJPIS Caraș Severin a spus următoarele:

“Având în vedere că faptul că deficiențele constatate pentru care au fost dispuse măsuri în controlul din septembrie 2022 cu termen de realizare permanentă au fost identificate în mod repetitiv și cu ocazia vizitelor în vederea monitorizării rezultatelor inspecției efectuate în 23/02.2023 și în 18.05.2023, fiind din nou constatate și la vizita din 24.07.2023 s-a aplicat sancțiunea contravențională prevăzută cu amendă de 10.000 lei, cu posibilitatea de achitare în 15 zile de la data aplicării a sume de 2.500 lei, ceea ce reprezintă jumătate din amenda minimă prevăzută de lege.

Măsurile cu termen permanent dispuse de inspectorii sociali care vizează respectarea drepturilor beneficiarilor, inclusiv la o alimentație echilibrată, suficientă, diversificată și de calitate conform recomandărilor medicale pentru cei cu afecțiuni de sănătate, trebuie respectate în mod continuu la fel ca toate prevederile legale.

Termenul pentru implementarea măsurilor a fost stabilit ca dată limită de la care aceste nereguli să nu mai existe, nicidecum ca o perioadă după care standardele minime de calitate stabilite prin ordinul numărul 29 din2019 anexa 1 să nu mai fie respectate”, se arată în răspunsul care ne-a fost trimis de AJPIS Caraș Severin, răspuns dat inițial la socilitarea DC News, care se poate citi în întregime aici!

