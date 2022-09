Presa favorabilă primarului Fritz are în continuare parcarea ”privilegiată”

În dimineața zilei de luni, 26 septembrie, primarul Dominic Fritz a ținut să își anunțe urmăritorii de pe Facebook că, din nou, ”face Timișoara bine”. De această dată, i s-a pus pata pe locurile de parcare care ar fi ”rezervate privilegiat”. Printre altele, edilul vorbea de ”trocuri și favoruri pe bază de pile și relații”, de ”nepotism”, de ”corupție”. A dat și câteva exemple: școli, cofetării, farmacii și o redacție de ziar. Întâmplarea face ca această redacție să fie chiar cea a Ziua de Vest.

Într-adevăr, redacția noastră are (avea?) patru locuri de parcare rezervate ”preferențial”, în fața redacției, pe bulevardul General Ion Dragalina. Ceea ce nu spune primarul este că reprezentanții Ziua de Vest nu au fost anunțați de ”tăierea” locurilor de parcare, măsura fiind luată discreționar. Mai mult, după ce ne-am trezit fără locurile de parcare, obținute legal, prin Comisia de circulație din care făceau parte nu doar funcționari ai primăriei ci și reprezentanți ai Poliției Rutiere și specialiști în trafic, am luat legătura cu reprezentanții primăriei pentru a încerca să găsim o soluție. Răspuns direct, bineînțeles, nu am primit.

Ce ar mai fi de punctat? Că deși ”locurile” erau rezervate ”gratuit”, proprietarii mașinilor în cauză plătesc oricum abonamente generale TimPark. Pe locurile respective opreau cei 16 angajați și colaboratori ai ziarului, dar și cetățeni care veneau cu subiecte, persoane publice sau clienții cu anunțuri. Mulți dintre aceștia, chiar din primărie. Cât despre numărul locurile de parcare rezervate, inițial era vorba despre patru, însă acesta a crescut la șase în urma transformării parcării ”paralele” în parcare ”oblică”. Acestea ar fi ”privilegiile”.

Poate că, într-adevăr, am fost ”privilegiați”. Cum a fost și primarul Dominic Fritz, când pe postul TVR Timișoara au fost estompate huiduielile timișorenilor, la momentul urcării sale pe scena din Parcul Rozelor, în timpului concertului aniversar Phoenix. În aceste condiții, nu mare ne-a fost surprinderea să vedem că, în continuare, în fața studioului televiziunii încă există ”excepții”, locurile de parcare ”privilegiate”, rămânând neatinse.

Nu știm despre celelalte ”aproape 244” de locuri de parcare ”rezervate privilegiat”, dar vă lăsăm pe dumneavoastră să judecați dacă cele pe care noi le ceream se înscriu în ”normalitatea bolnavă a privilegiilor” despre care vorbește Fritz. După cum se poate observa, așteptam acestea ”favoruri” din partea Comisiei de Circulație pe care tocmai primarul a format-o. Iată cererea adresată de directoarea noastră Lia Lucia Epure comisiei pe 19 septembrie:

”În atenția Comisiei de Circulație a Primăriei Timișoara,

Stimați domni, stimate doamne,

Fac acest demers cu speranța că veți înțelege sensul și logica cererii noastre, a echipei cotidianului regional ZIUA de VEST, existent pe piața regională de peste 23 de ani. Presa este, conform normelor europene, activitate de INTERES PUBLIC.

Redacția funcționează pe Bul. Gen. Ion Dragalina, 16, iar echipa, împreună cu alți colaboratori, suntem în număr de 16 persoane, la care se adaugă un flux de vizitatori (cititori, persoane cu numeroase cazuri, agenții de publicitate, reprezentanți ai unor firme, persoane publice, ONG-uri, etc), deci cu nevoi expres detaliate pentru câteva locuri de parcare. Le aveam, conform unei autorizații emisă de Comisia de Circulație, pe perioadă nedeterminată, pentru patru locuri, inițial desenate paralel bordurii, apoi, transformată în șase de către SDM (la ora aceea), dar desenate oblic, adică în aceeași lungime dată inițial pentru cele patru.

Problema este că FĂRĂ să fim anunțați, așa cum ar fi trebuit făcut, conform transparenței mult clamate, și cum este legal a se proceda, fără nicio invitație la vreo negociere, ni s-au luat semnele de circulație, puse pe domeniul public de reprezentanții Poliției Rutiere și ai Primăriei Timișoara, la momentul montării.

Patru dintre mașinile noastre, folosite în mod special pentru activitatea media, au taxele plătite pentru Timpark, pe toate zonele, inclusiv cele unde este activitatea profesională (cum cere enunțul făcut de dumneavoastră), până în 31 dec 2022, o sumă de peste 3.000 ron. (…) Asta nu se ia în calcul? Nici mobilitatea și dinamismul activității?

În cei mai sinceri termeni, vă rog să remediați situația, să ne permiteți rezervarea unui număr de min 3-4 locuri și să ne transmiteți termenii legali de rezolvare.

În speranța unui răspuns favorabil,

Cu sinceritate,

Lia Lucia Epure”.

Bănuim că răspunsul l-am primit, o săptămână mai târziu, în postarea primarului:

”Ale cui sunt locurile de parcare din Timișoara? Zilele astea, ridicăm rezervarea privilegiată a aproape 250 de locuri de parcare și le redăm cetățenilor. Când am făcut dezbaterile publice despre noul regulament de parcare, a fost un mesaj pe care mulți cetățeni l-au transmis cu insistență: să nu mai fie jumătate din centru blocat de parcări preferențiale, rezervate non-stop pentru tot felul de instituții, organizații și firme.

În anii trecuți s-a găsit un tertip prin care anumiți privilegiați au putut să-și asigure locuri de parcare pe domeniul public. Cu indicatoare, cu tot. Pe gratis, bineînțeles. Era perioada în care Comisia de Circulație, cea care decidea aceste rezervări, era controlată de anumiți funcționari publici din Primărie. Trebuia să cunoști persoana potrivită și se rezolva.

Exemplele unde s-au dat aceste locuri de parcare gratuite și rezervate, sunt aberante: instituții cu câțiva angajați, fără relație cu publicul și peste 20 de locuri de parcare rezervate. Cofetărie, punct farmaceutic, grădinițe sau licee. Sunt școli centrale care aveau 26-28 de locuri de parcare rezervate, fiecare. Și chiar o redacție de ziar care avea 6 locuri rezervate gratuit, 24/7.

Bineînțeles că există cazuri în care este necesar ca un număr limitat de locuri de parcare să fie rezervate pentru a asigura accesul la anumite servicii publice. Dar aceste excepții nu trebuie să ducă la un sistem de trocuri și favoruri pe bază de pile și relații. Domeniul public trebuie să fie pentru toți și regulile să se aplice tuturor.

Unii m-au întrebat de ce risc, pentru câteva locuri de parcare, să atrag furia unora dintre cei mai respectați și influenți oameni din oraș. Și da, adevărul este că s-au dat telefoane și mesaje, că s-au supărat chiar și unii prieteni pe mine. Poate chiar “va fi scandal”, cum m-a amenințat unul.

Dar sunt convins că nu există altă cale, dacă vrem să trăim într-un oraș care se respectă pe sine însuși. Pentru că România suferă de o normalitate bolnavă a privilegiilor la care au acces doar unii dintre noi. E o boală care crește nepotismul și corupția din instituțiile publice. Iar ca să ne vindecăm, trebuie să începem și de la locurile de parcare”.

