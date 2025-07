“Președinta Ospitalității”, Corina Macri, acuzată că este implicată direct în traficul de imigranți, folosind pretextul că îi angaja la firmele ei din HORECA

Una dintre cele mai cunoscute antrepenoare din industria de hoteluri și catering, Corina Macri, care este și fondator și vicepreședinte la Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România precum și președinte la HORETIM, asociația patronilor de hoteluri și resuatrante din Timiș, apare într-un dosar de urmărire penală pentru trafic de imigranți, care se pare că a fost băgat sub preș de autorități.

Faza 1 – 67 de percheziții în 6 județe și București și 40 de mandate de aducere

Un scandal a zguduit Oficiul pentru Imigrație Caraș-Severin în iunie 2024. Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin au făcut pe 4 iunie 2024, 67 de percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Argeş, Sibiu şi în Bucureşti, într-un dosar penal vizând săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de iimigranţi, trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României, facilitarea şederii ilegale în România şi spălarea banilor. În legătură cu acest caz, şi DNA a desfăşurat 7 percheziţii, inclusiv la două instituţii publice. În total era vorba de 37 de suspecți și șapte grupuri de firme implicate. Ulterior primelor percheziții, din diverse probe s-a ajuns și la firmele Corinei Macri, care opera împreună cu cetățeanului sârb Adzic Predrag și Lucian-Nelu Știopei, din comuna Dumbrăvița, județ Timiș.

Anchetatorii au monitorizat gruparea, care desfășura activități ilegale de trafic de imigranţi prin aducerea la lucru în România și trecerea frauduloasă spre Occident în mai multe județe ale țării.

Conform DIICOT, probatoriul administrat a relevat că în intervalul 2022 – iunie 2024, gruparea de crimă organizată, formată dintr-un număr de peste 37 de suspecți, cetățeni români și străini (Ucraina, Serbia, Pakistan și Bangladesh) și 7 grupuri de firme însumând 31 de societăți comerciale cu sediile în Caraș-Severin, Timiș și Arad a acționat pe teritoriul României, în scopul săvârșirii infracțiunii de trafic de imigranţi.

Inițial, grupul era condus de un colonel de poliție în rezervă, Dan Vasile și de Sorin Gabriel Tivadar, un personaj discret. În dosar mai erau vizate și alte cadre în rezervă din Ministerul de Interne și Serviciul Român de Informații. În ceea ce privește firmele vizate, multe fac parte din grupul de societăți de recrutare de personal Boolean condus de Mihaela Lazenta, suspectă în dosar și ea. Ulterior, șeful Biroului Imigrări al Județului Caraș Severin, Vali Mitruș, a fost reținut pentru 24 de ore în dosarul instrumentat în paralel cu procurorii DIICOT Caraș Severin de către procurorii DNA – Serviciul Teritorial Timișoara.

Conform DIICOT, s-a stabilit că grupul infracțional a obținut eliberarea de avize de muncă cu încălcarea procedurilor legale pentru un număr de 1.181 cetățeni străini, majoritatea din Pakistan și Bangladesh (peste 80% ), dar și din Sri Lanka, India, Nepal și Sudan, parte dintre aceștia părăsind România pentru a se îndrepta spre state europene mai dezvoltate economic, fără a avea vreun contact cu firma care i-a recrutat.

De asemenea, s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat, utilizând relații cu lucrători ai Biroului pentru Imigrări Caraș-Severin bazate pe acte de corupție, au facilitat șederea pe teritoriul României a unor cetățeni străini ale căror vize expiraseră și trebuiau returnați în țara de origine.

Din investigațiile efectuate a rezultat că pentru un aviz de muncă imigranţii au plătit sume cuprinse între 500 – 1000 euro, iar cu cât termenul pentru obţinerea acestuia era mai scurt, cu atât preţul solicitat devenea mai mare, ajungând chiar şi la 5000 – 6000 euro pentru o persoană.

Faza 2 – cercetările au scos la iveală rețeaua paralelă coordonată de timișoreanca Corina Macri, șefa asociațiilor patronale din HORECA

După audieri, percheziții și analiza probelor, s-a descoperit o rețea paralelă, care se folosea tot de serviciile funcționarilor corupți de la Biroul pentru Imigrări din Reșița, Caraș Severin.

Conform anchetatorilor de la DIICOT și DNA, de posibilitatea obținerii de avize de muncă pentru cetățeni străini din zona non-UE în regim preferențial, prin evitarea timpilor de așteptare, contra unor sume de bani, se leagă direct numele Corinei Macri și firmele acesteia. În mediul de afaceri din Timișoara se cunoaște că era client fidel la Reșița, cu ajutorul funcționarilor de la IGI rezolvând mai multe dosare în acest mod. Afacerea vizelor de muncă datează din iulie 2022, când a reactivat, alături de sârbul Adzic Predrag și, ulterior, împreună cu un anume Nelu Lucian Știopei, compania LIFE RESET SRL, care are ca obiect plasarea forței de muncă. Life Reset a fost înființată în 2018 de cei trei.

De altfel, sârbul era unul dintre oamenii delegați de Corina Macri să depună la Reșița dosarele, fără a avea nevoie de programare prealabilă. Sârbul a depus la IGI dosare, fiind înregistrat ca reprezentant legal în relația cu IGI, și pentru alte firme cunoscute, aflate în legătură cu Macri. Originea persoanelor invitate în România a fost variată, de la asiatici la sirieni sau bengalezi.

Beneficiari de avize de muncă obținute rapid la Reșița, prin delegarea sârbului, au fost și angajați ai DRAGOTEX SRL, altă companie administrată de Corina Macri, firmă pe care funcționează unul dintre restaurantele lui Macri din incinta pensiunii Casa del Sole, ce aparține tot ei. În 19 iunie 2023, Adzic Predrag a obținut pentru cetățeni bengalezi avize de angajare la compania Dragotex SRL. Contractul nu a durat prea mult, pentru că în 06 noiembrie 2023, unul dintre angajați a fost prins în timpul unei tentative de ieșire ilegală din România, către Ungaria. La fel ca și celelalte 26 de persoane cu care a fost prins în camion, el a declarat că nu a fost mulțumit de condițiile de muncă și de salariul primit. Sârbul Adzic este acționar în firma Life Reset, are și permis de ședere în România, cu reședință declarată în municipiul Timișoara.

Legal, cetățenii străini vin în România în baza angajamentului dat de firma autohtona că le va asigura condiții legale de muncă. Firma, în acest caz, era Life Reset SRL, ai cărei acționari sunt Corina Macri și Adzic Predrag. Explicația lui Macri pentru angajați din terțe state din afara Europei era justificată de imposibilitatea de a găsi pe piața românească oameni capabili și pregătiți pentru astfel de munci.

De altfel, Corina Macri, care are foarte multe prezențe fizice la forumuri și evenimente dar și o prezență media intensă, a declarat în numeroase interviuri și emisiuni că România se confruntă cu o criză a forței de muncă, în special calificată. Tocmai de aceea, pentru ca lucrurile să pară și mai credibile, Macri are și o firmă de cursuri de calificare profesională, MACRI CONCEPT FOR LIFE SRL, care operează așa-numita Macri Academy.

Realitatea este că o mică parte din cei care vin la noi în țară îndeplinesc criteriile minime obligatorii: cunosc cel puțin o limbă de circulație internațională, cum este engleza, la un nivel măcar conversațional și au pregătirea necesară să realizeze activitățile pentru care au fost angajați. La fel de real este, din păcate, că o mare parte vin numai pentru a ajunge mai rapid și mai elegant, chiar dacă la acelați preț, în țări dezvoltate din UE. Varianta alternativă pentru imigranţii ilegali este pe fluxul migrator, cu multiple opriri, cu mijloace de transport diverse și adeseori pe mari bucăți de drum, pe jos.

Probe indubitabile împotriva “reginei ospitalității” și a complicilor Adzic și Știopei

Macri Academy, cu sloganul (ironic!) “Formatori de caractere” operează sub umbrela MACRI CONCEPT FOR LIFE SRL. Firma are un istoric complicat și multe schimbări de nume și acționari. Societatea a fost înființată în anul 2014 cu numele DASICONSULTING & LEARNING SRL. În 2017 își schimbă denumirea în MACRI CONCEPT FOR LIFE SRL, când intră în asociere și Nelu Lucian Știopei, pentru ca în 2019 să își schimbe din nou numele în MACRI & STIOPEI SRL. În aprilie 2024, când scandalul imigranţilor aduși prin IGI Caraș Severin era iminent, Știopei se retrage din firmă, iar Corina Macri rămâne unic acționar și revine la denumirea MACRI CONCEPT FOR LIFE SRL.

Firma funcționează și în 2025, după ce în 2024 a încheiat anul fiscal cu o cifră de afaceri de 245 654 lei și un profit de 34 548 lei, cam o treime față din profitul din 2023, când lucrurile mergeau ca unse în afacerea cu imigranţi. Interesant este că pe pagina de internet www.macriacademy.ro nu apar listate datele cursurilor, iar dovada că pagina nu a fost adusă la zi e atribuirea dreptului de autor către Macri & Știopei SRL, denumirea firmei din 2019.

Pe pagina de Facebook a Macri Academy, ultima postare este un anunț pentru cursuri de bucătar, datată 12 aprilie 2018. De atunci, firma funcționează “sub radar” și nu mai face reclamă cursurilor.

Prinși pe interceptări, audiați de procurori și totuși în libertate

Urmare a descoperirii actelor ilegale săvârșite de Corina Macri, cu complicitatea lui Nelu Lucian Știopei și a sârbului Adzic Predrag, încep acțiunile de documentare a activități infracționale.

Adițional scandalului în care erau implicați colonelul de poliție în rezervă Dan Vasile, Vali Mitruș – șef al Biroului pentru Imigrări al Județului Caraș Severin și alte 30 de persoane, firme și foști angajați din SRI și poliție, DIICOT a deschis un dosar de umărire penală pentru Corina Macri și Nelu Lucian Știopei. Prin interceptarea convorbirilor și mesajelor de pe telefoanele celor doi, coroborată cu supravegherea și documentarea prin mijloace video, audio și foto în mediul ambiental, s-au strâns probe care dovedesc activitatea infracțională a celor doi, precum și identificarea altor persoane care au sprijinit sau au aderat la activitatea infracțională.

Macri este cercetata în stare de libertate într-un dosar de urmărire penală impecabil întocmit pe baza unei documentării solide privind implicarea ei și a celor doi complici, în aducerea în România a unor persoane din Asia și Africa de Nord, pe motivul instruirii profesionale și a angajării la firmele președintei asociației patronale din HORECA.

Sârbul Adzic Predrag a fost încă o piesă importantă în documentarea faptului că cetățenii străini din țările sărace erau aduși sub pretextul angajării, doar pentru a fi traficați către Europa Occidentală.

O altă dovadă că “jucăria” s-a stricat după ce anchetatorii au intrat pe fir în 2023 este că Life Reset SRL, firma de plasare a forței de muncă la care acționari figurează Corina Macri și Adzic Predrag, după retragrerea lui Știopei, a avut în 2024 cifră de afaceri ZERO, după ce în 2023 declarase o cifră de afaceri de 41 944 lei, iar în 2022 suma de 69 199 lei.

Interesant este că, în ciuda probelor zdrobitoare, adunate de către anchetatori, Corina Macri continuă nestingherită să activeze pe firmele de catering și hoteluri. Ea deține pensiunea de lux Casa del Sole (Dragotex SRL), restaurantul cu același nume, Macri Academy (Macri Concept for Life SRL), restaurantul de lux Sky Restaurant (pe firma MACO HOSPITALITY SRL) de la ultimul etaj al uneia dintre clădirile complexului de birouri AFI Park din Piața 700 din Timișoara.

Ea a fost și o abonată la banii pentru Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023. În 2021, Corina Macri, președintele HORETIM și antreprenor în domeniul ospitalității demonstra în Piața Victoriei din Timișoara împotriva primarului Dominic Fritz. Macri i-a adresat și o virulentă scrisoare deschisă primarului Timișoarei, unde a descris ”tabloul dezastruos al actualei administrației locale”, după ce l-a susținut pe Fritz la alegerile locale din 2020.

Primarul Timișoarei a rezolvat supărarea președintei HORETIM după ce a atribuit, prin Centrul de Proiecte al municipiului Timișoara, peste 550 000 de lei firmei de catering a Corinei Macri. Compania Dragotext SRL, din care Macri deține 70 de procente a ”câștigat” un contract de 550.458,72 lei fără TVA, având ca sursă de finanțare bugetul local, pentru servicii de catering în cadrul Programului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, pentru perioada octombrie – decembrie 2023. Toate în timp ce pe firma Life Reset SRL aducea imigranţi din Asia și nordul Africii care erau traficați spre Europa de Vest.

“Idila” de afaceri dintre Fritz și Macri s-a întrerupt brusc, din nou, în 2024 când președinta ospitalității timișene a reintrat în conflict cu administrația Timișoarei, pe motiv de supraimpozitare a spațiilor comerciale și industriale, deși la bază supărarea a fost că Macri nu a mai primit nicio finanțare din ce a rămas dupa TM2023 CEaC, și anume “2024 – Moștenirea / The Legacy”, programul prin care administrația Fritz a continuat schema de finanțare a sinecurilor USR, prin Centrul de Proiecte.

Mai mult, chiar în perioada în care desfășura aceste activități ilegale, Macri a dat interviuri și a ținut prelegeri despre lipsa forței de muncă și despre calificarea profesională la întâlniri cu oameni de afaceri și jurnaliști, în calitate de antreprenor dar și de președinte (la acel moment) al Federația Patronatelor din Industria Ospitalității unde acum e vicepreședinte dar și ca președinte a HORETIM, asociația patronilor din HORECA din județul Timiș.

Concluzie în ceață

Despre dosarul de trafic cu imigranţi și cu permise de muncă al Corinei Macri presa nu a scris niciun cuvânt. Și nici autoritățile nu au făcut informări asupra cazului. O posibilă explicație este și faptul că avocatul care a reprezentat-o pe Macri este un foarte influent personaj în Timiș și Caraș, fost procuror de structură specializată.

Acum însă lucrurile au ieșit la lumină, iar patronii din HORECA înscriși în asociația HORETIM se întreabă cine îi reprezintă “cu cinste” și se vorbește despre schimbarea din funcție a Corinei Macri. În plus, despre mersul dosarului nu se amintește nimic, iar munca anchetatorilor pare că a fost îngropată într-un sertar, spre liniștea “reginei ospitalității” din Timișoara.

Am încercat să luăm legătura cu Corina Macri, prin intermediul telefoniei mobile și a aplicației WhatsApp, dar nu a binevoit să ne răspundă.

