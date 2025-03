Președintele CCIA Timiș, ambasador al investitorilor italieni în România

Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Florica CHIRIȚĂ, a participat joi, 13 martie, la ediția anuală a Galei Investitorilor Italieni din România – Timișoara, eveniment organizat de Camera de Comerț Italiană pentru România (CCIpR) în colaborare cu Regiunea Friuli Venezia Giulia.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai elitei afacerilor italiene și timișene, oficiali ai administrației publice și ai mediului academic, mass media.

După mesajul de bun venit adresat de Vincenzo MODERNO, vicepreședinte CCIpR și gazda evenimentului, au luat cuvântul E.S. Alfredo Maria DURANTE MANGONI – Ambasadorul Italiei la București, Roberto MUSNECI – președintele CCIpR, Dominic FRITZ – primarul Municipiului Timișoara, reprezentatul Regiunii Friuli Venezia Giulia.

În mesajul său, președintele CCIAT a subliniat profunzimea relațiilor bilaterale dintre România și Italia, dar și excelența legăturilor tradiționale ale CCIAT cu comunitatea de afaceri italiană, cu Ambasada Italiei în România, în particular, cu Camera de Comerț Italiană pentru România: „Mulțumiri pentru invitație și sincere felicitări organizatorilor – Camera de Comerț Italiană pentru România, partenerul nostru tradițional, și Regiunea Friuli Venezia Giulia, de care ne leagă o amintire de suflet: prima reprezentanță a Camerei timișorene, în 1990, imediat după reluarea activității, a fost la Trieste. Dacă pentru Timișoara anul 2023 a fost anul capitalei culturale europene, iată că 2025 marchează un moment istoric, anul în care orașul Gorizia, alături de Nova Gorica din Slovenia, a devenit prima capitală europeană transfrontalieră a culturii. (…) Italia și România – două identități europene unite nu doar prin cultură cât și prin schimburi economice și comerciale dinamice, dar mai ales prin legături puternice între oameni. Dincolo de faptul că Timișoara, județul Timiș, a atras cea mai mare comunitate de afaceri italiană din România, relația CCIA Timiș cu Italia este una cu totul specială. De Italia și de Camera de Comerț Italiană pentru România ne leagă câteva momente memorabile. Împreună, sub egida Ambasadei Italiei, am organizat o serie de evenimente premieră în sistemul cameral românesc, iar anul trecut am fost parteneri la Forumul Internațional de Afaceri, un eveniment care a scris istorie”

Evenimentul a fost dedicat excelenței Regiunii Friuli Venezia Giulia, un teritoriu capabil să încânte prin istoria, tradițiile și vocația sa de ospitalitate. Totodată, un omagiu special a fost adus orașului Gorizia, Capitală Europeană a Culturii 2025.

În spiritul tradiției, Gala a avut și o dimensiune filantropică – strângere de fonduri în beneficiul unor ONG-uri implicate în sfera socială.

„Această seară este și una a speranţei și a generozității, care ne-a reunit pe toți sub același acoperiș pentru o cauză nobilă – să oferim șanse unor oameni în nevoie. Căci doar dăruind avem sentimentul că suntem mai buni, și devenim astfel mai buni”, a încheiat președintele CCIAT mesajul său.

