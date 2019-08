Președintele Clubului Sportiv Universitatea Arad a arătat cum își bat joc politicienii arădeni de club

Ovidiu Șerban, președintele Clubului Sportiv Universitatea Arad, este profund nemulțumit de modul în care cel mai performant club arădean este tratat de autoritățile locale. El a răbufnit atunci când a aflat nivelul finanțărilor pe care le va primi clubul în urma documentațiilor trimise la Centrul Municipal de Cultură Arad, mult sub necesarul finanțării unor activități sportive de mare performanță. „Clubul Sportiv Universitatea este de cinci ani de zile, cu toată opoziția unora, clubul anului. M-ați văzut, toți eram acolo, am luat o mulțime de premii, că sportivii erau plecați în cantonamente. Pentru că lumea nu înțelege ce înseamnă sport de performanță. Sportul de performanță înseamnă de multe ori să te depersonalizezi. Să pui toată energia, toată calitatea, toată personalitatea pentru sport. Și acum unul dintre ziariști îmi spune că echipa de rugby nu a primit nimic. Oare de ce? Mai ales că noi am ieșit anul acesta pe locul trei la juniori, under 14 ani, pe țară”, a declarat Ovidiu Șerban. Și sumele primite pentru atletism, gimnastică aerobică sau judo sunt ridicol de mici în comparație cu solicitările și nivelul de înaltă performanță atins de aceste sporturi din cadrul Clubului Universitatea Arad: titluri naționale la gimnastică, un sportiv calificat la Olimpiadă la judo și campioni naționali și participanți la Mondiale de alergări lungi, la atletism. Ovidiu Șerban a acuzat politicul că nu este interesat de adevăratele valori sportive ale Aradului și că aruncă bani pe acțiuni de imagine. Reputatul om de sport arădean a lăsat chiar să se înțeleagă că s-ar putea retrage de la conducerea clubului și că va refuza finanțările de doar 10.000 lei pentru atletism, total insuficiente pentru a sprijini performanța.

CS Universitatea a solicitat 98.983 lei pentru „Judoul arădean spre înalta performanță”, fiind aprobată suma de 10.000 lei, 91.642,30 lei pentru proiectul „Susținerea pregătirii în gimnastica aerobică de performanță 2019”, fiind aprobată suma de 15.000 lei și 64.980 lei pentru „Performanță în atletismul arădean 2019”, fiind aprobată suma de 10.000 lei. Pentru proiectul „Consolidarea Rugby-ului arădean 2019”, menit să asigure suport pentru una din ramurile sportive de mare succes în Arad cu câțiva ani în urmă, pentru care se fac acum mari eforturi de a fi revigorată, s-au solicitat 242.810 lei dar… proiectul „nu a întrunit punctajul necesar”, nefiind alocat deci nici un leu. Asta, după ce la nivelul Consiliului Județean Arad s-a afirmat că nu ar exista bază legală pentru finanțarea rugby-ului de performanță, fapt dezmințit argumentat de Ovidiu Șerban.

