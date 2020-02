Președintele interimar USR Traian Vuia a demisionat după ce polițiștii au găsit în locuința lui două arme

Presedintele interimar al USR Traian Vuia, Gîrleanu-Benteu Cosmin Eduard este cercetat penal pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor in urma descinderilor facute de politisti si procurori in cursul zilei de marti.

Autoritatile judiciare au ajuns la presedintele USR in urma unei actiuni care a vizat mai multe persoane ce ar fi fost implicate in activitati de comert ilegal in Lugoj, Faget, dar si in satele invecinate. Mai multe surse judiciare au confirmat pentru Lugoj Info.ro ca la domiciliul politicianului au fost descoperite doua arme neletale pentru care nu detinea autorizatie. Armele au fost ridicate iar politistii au deschis un dosar penal.

Gîrleanu-Benteu Cosmin Eduard a fost numit presedinte interimar al USR Traian Vuia in vara anului trecut cand fostul presedinte Dan Lupulescu s-a autosuspendat din functie dupa ce politistii l-au acuzat ca nu a oprit la semnalele unui agent de politie. Judecatoria Faget a dat dreptate in prima instanta politistilor.

In urma cu cateva saptamani, presedintele USR Gavojdia, Ramona Ditzac a fost nevoita sa isi dea demisia din partid in urma unui scandal monstru, fiind acuzata ca a furat mai multe bunuri unei lugojence si a batut o alta tanara.

Conform conducerii USR Timis, Cosmin Eduard Girleanu -Benteu si-a inaintat demisia din partid, scrie lugojinfo.ro.

Comentarii

comentarii