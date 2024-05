Preşedintele PNL Nicolae Ciucă, vizită la fabrica B. Braun din Sânandrei

Preşedintele PNL Nicolae Ciucă a declarat, despre fabrica B. Braun din comuna Sânandrei, judeţul Timiş, după ce a făcut o vizită acolo, că fabrica este construită în timpul guvernării liberale şi este rezultatul unei investiţii totale de peste 120 milioane euro. „Industria farmaceutică românească are un viitor”, a spus liderul liberalilor, scrie news.ro.

„Industria farmaceutică românească are un viitor. Am văzut asta la fabrica B. Braun de lângă Timişoara, pe care am vizitat-o în această dimineaţă. Aici se produc majoritatea soluţiilor folosite în perfuziile din toate spitalele româneşti. Creşterea producţiei interne va reduce cu mult importurile, iar cercetarea în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” va crea produse de succes pentru pieţele internaţionale”, a scria Nicolae Ciucă , marţi pe Facebook.

„Construită în timpul guvernării liberale, fabrica este rezultatul unei investiţii totale de peste 120 milioane euro”, a completat Ciucă.

„Compania este prezentă pe piaţa românească de peste 25 de ani şi a avut încredere în capacitatea de dezvoltare a economiei româneşti şi în aptitudinile forţei de muncă locale. A dovedit asta creând în România aproape 1.200 de locuri de muncă, dintre care circa o mie sunt de înaltă calificare în domeniul medical”, a mai spus liderul PNL.

El a vorbit şi despre un moment neaşteptat care l-a emoţionat atunci când a vizitat fabrica de la Sânandrei

„Vizita la fabrica din Sânandrei mi-a oferit şi un neaşteptat moment emoţionant. M-am revăzut aici cu fiica unui fost comandant al meu, din perioada începuturilor carierei mele militare”, a conchis Nicolae Ciucă.

