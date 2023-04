Prestigiosul titlu ”Entrepreneur of the year” revine la Timișoara

Dr. Adrian Bădescu, fondatorul Clinicilor Medici’s, atenționează încă o data că Timișoara suferă cumplit în zona antreprenorială. Dezvoltarea agresivă a corporațiilor multinaționale în Timișoara au făcut ca peste 70% din PIB-ul orașului să fie adus de multinaționale și mai puțin de 30% de companiile antreprenoriale.

În Cluj se stă exact invers. ”Aparent am spune că este „tot aia”. Aceleași joburi, aceiași bani etc. Lucrurile sunt un pic mai complexe. Ceea ce Timișoara pierde, an după an, este spiritual antreprenorial: inițiativa, asumarea responsabilității, apetitul pentru risc, creativitatea…! Devenim un oraș comod și apatic”, spune dr. Bădescu.

În această situație, cu atât mai spectaculoasă este reușita celor patru antreprenori timișoreni, cofondatori Rayscape, o platformă digitală având la bază inteligența artificială, venită în sprijinul medicilor radiologi.

”Avem implementată în Clinicile MEDICI’S această platformă revoluționară care ajută să reinterpretezi prin inteligență artificială radiografiile pulmonare și putem confirma că este de un real folos medicilor și pacienților. Am fost prima clinică privată din România care am dat credit celor patru antreprenori timișoreni și s-a dovedit că nu am greșit. În acest moment platforma RAYSCAPE este folosită în peste 100 de spitale și clinici din România, Germania, Ungaria, Slovacia, Polonia și Croația. Și totul a pornit din Timișoara.

Succesul proiectului RAYSCAPE a ajuns sub reflectoarele internaționale ale „ENTREPRENEUR OF THE YEAR” fiind distins cu premiul „EMERGING ENTREPRENEUR OF THE YEAR”, Romania 2023. Felicitări Ștefan Iarca, ție și partenerilor tăi. Mulțumesc pentru parteneriat și prietenie. Felicitări Timișoara!”, este mesajul lui Adrian Bădescu.

În 2018 marele premiu „ENTREPRENEUR OF THE YEAR” a revenit unui alt timișorean celebru, Ovidiu Șandor, care a ajuns în competiția internațională de la Monaco. Printre finaliștii competiției ENTREPRENEUR OF THE YEAR s-au mai numărat, în diverse ediții, fondatorii organizatiilor: Fundația pentru Voi (2014), Clinicile Medici’s (2015 și 2018), Cramele Recaș (2015), Flexik (2018) etc. Timișoara stă prost la antreprenoriat însă stă excelent la valoarea antreprenorilor pe care îi are – a concluzionat dr. Bădescu.

