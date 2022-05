Prezentă la ROVINHUD 2022, Crama Dradara vrea să se impună și pe piața vinurilor din Timișoara

La patru ani de la primul vin îmbuteliat, Crama Dradara – Podgoria „Dealul Mocrii” încearcă să atace și piața timișoreană de vinuri. În weekendul 6 – 8 mai 2022, Daniel Popescu și vinificatorul Cosmin Reaboi, împreună și cu alți colegi, au fost prezenți la ROVINHUD, evenimentul anual organizat la Hotel Timișoara, care însă a avut o pauză de doi ani din cauza pandemiei.

„Este prima dată când ajungem la ROVINHUD. Este o plăcere pentru noi. Vrem să acaparăm și piața din Timișoara, magazinele specializate și partea de HoReCa premium”, ne-a spus Daniel Popescu. Ar fi făcut-o și mai repede, însă pandemia – lipsa evenimentelor de acest gen, mai bine spus – le-a dat puțin planurile peste cap.

Povestea Cramei Dradara a început în 2014. Adrian Alexa, descendent al unei familii de viticultori, și-a dat seama că poate face și el o pasiune din producerea vinurilor. Cu toate că avea oricum o afacere prosperă, rădăcinile familiale l-au readus spre Dealul Mocrii, în Valea Minișului, zonă viticolă faimoasă încă din vremea Imperiului Austro-Ungar. După multe strădanii, în 2018 a fost îmbuteliată și prima sticlă de vin.

La patru ani de la acel moment, după experiența acumulată la evenimente asemănătoare din Arad și Oradea, Dradara și-a prezentat și la Timișoara gama premium și gama ediție limitată. Din prima categorie, reprezentanții cramei au venit cu Rosé, Fetească Regală, Sauvignon și Orange Wine, toate din 2020. Din ediție limitată, tot aceștia au adus Feteasca Neagră 2019, din care s-au făcut doar 2.700 de sticle, iar stocul scade vertiginos.

Cu ce se deosebește Dradara? „În primul rând, vrem ca vinul din fiecare an să fie distinct și distinctiv. Dacă vinificatorului nu-i place vinul din anul respectiv, nu îl va îmbutelia. Încearcă an de an să facă vinuri din ce în ce mai bune, tot mai calitative, să fim mai deosebiți pe piață. Vrem ca oamenii care iubesc vinul și care vor să bea vin să aibă unul de calitate, din zona respectivă. E anul 2020, ăsta e vinul pe anul 2020. Vine anul 2021, vom avea un altul, și mai bun! Nu va fi fiecare an la fel. Dacă vinificatorul consideră că vreun an este mai special, că vița-de-vie este mai bună, el va îmbutelia edițiile limitate. Nu știm când le scoatem – nu le scoatem tot timpul –, așteptăm ca vița-de-vie să aibă o recoltă bogată. Totul depinde de ce crede Cosmin, cum putem obține un vin foarte, foarte bun”.

Tocmai pentru că sunt foarte exigenți în privința vinului pe care îl produc, Daniel și Cosmin nu știu sigur dacă recolta din acest an va aduce o ediție limitată. Ce știu cu siguranță, însă, este că în prezent amatorii de vin încă apreciază ultima ediție limitată, Feteasca Neagră 2019, dar și că din toamnă vor scoate și un Merlot, de asemenea din 2019. De asemenea, Dradara mai pregătește o surpriză în perioada următoare.

„Anul ăsta vom ieși cu un cupaj: 70% Fetească Neagră, 15% Merlot, 15% Cabernet, dar nu este ediție limitată. Încă nu știm dacă anul acesta vom face o ediție limitată. Până acum, am avut Feteasca Neagră 2019 și un Merlot tot din 2019. Merlotul îl vom scoate pe piață în toamnă”, ne-a explicat Daniel.

În ceea ce privește gama premium, Dradara se laudă cu 4.000 de sticle disponibile. Până acum, amatorii de vin au apreciat foarte mult Sauvignonul. Tot producătorul arădean a adus pe piața românească o noutate: Orange Wine din struguri de soi Pálava, albi cu pieliță groasă, originari din Cehia. Podgoria din Valea Minișului ar fi singura din România unde se cultivă acest soi, iar, drept urmare, Crama Dradara ar fi singurul producător local al unor astfel de vinuri.

În Timișoara, vinurile produse de Dradara se găsesc în magazine specializate (Enoteca de Savoya, Casa cu Vinuri, The Store, The Wine Guy, Bibliotheka, N’Joy), dar și în restaurantele premium.

Comentarii

comentarii