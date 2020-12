Prim-ministrul Ludovic Orban a demisionat

Ludovic Orban a anun╚Ťat, luni sear─â, c─â demisioneaz─â din func╚Ťie de premier pentru a fi demarate negocierile pentru un nou guvern.

“Am luat decizia azi s─â-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odat─â exprimat─â voin╚Ťa cet─â╚Ťenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou Guvern. Rom├ónia are nevoie de un guvern responsabil, un guvern care s─â reprezinte voin╚Ťa cet─â╚Ťenilor rom├óni care ├«╚Öi doresc modernizarea Rom├óniei ╚Öi decizia mea de ast─âzi vreau s─â arate un lucru foarte clar: c─â nu m─â cramponez de func╚Ťia de prim-ministru, c─â negocierile care vor urma trebuie s─â conduc─â la un guvern format din forma╚Ťiunile politice de centru-dreapta, care sus╚Ťin cu claritate orientarea euro-atlantic─â a Rom├óniei ╚Öi care vor s─â utilizeze cu adev─ârat toate resursele pe care le avea Rom├ónia la dispozi╚Ťie ╚Öi, de asemenea, s─â fructifice oportunit─â╚Ťile pentru a putea s─â creasc─â calitatea vie╚Ťii pentru fiecare dintre cet─â╚Ťenii rom├óni”, a spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban a men╚Ťionat c─â ├«╚Öi ├«ncheie mandatul de premier dup─â un an ╚Öi o lun─â ├«n care Rom├ónia s-a confruntat cu o perioad─â extrem de dificil─â.

“Rom├ónii, al─âturi de ceilal╚Ťi cet─â╚Ťeni ai lumii, s-au confruntat cu o pandemie ╚Öi cu o criz─â economic─â f─âr─â precedent. Am ├«ncercat s─â-mi fac datoria fa╚Ť─â de Rom├ónia ╚Öi plec din func╚Ťia de premier cu con╚Ötiin╚Ťa datoriei ├«mplinite. Tot ce a fost omene╚Öte posibil, at├ót eu, c├ót ╚Öi colegii mei din echipa guvernamental─â, am f─âcut”, a mai spus Orban.

