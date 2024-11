Prima ediție a conferinței internaționale „Universitatea și Cetatea. Aradul, oraș universitar”

Sala Ferdinand a Palatului Administrativ din Arad a găzduit astăzi conferința internațională „Universitatea și Cetatea. Aradul, oraș universitar”. Evenimentul, organizat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, într-o primă ediție, a reunit la Arad personalități ale mediului academic, economic și administrativ din România și Italia, care au enunțat în alocuțiunile lor importanța educației în societate și în aceeași măsură, importanța colaborării între mediile de activitate pentru dezvoltarea comunității din care facem parte.

Prof. univ. dr. habil. Coralia Cotoraci, rector al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, omul cu o vastă experiență în managementul unei universități precum și al Secției Hematologie a Spitalului Clinic Județean Arad, a vorbit despre rolul de o importanță majoră pe care universitățile îl au în mersul activității în comunitate. Rectorul UVVG se referea la acest aspect atât din punctul de vedere al educației, al pregătirii profesionale, cât și al asigurării unui climat bun mediului de afaceri de la nivelul orașului Arad, UVVG având studenți din 58 de state ale lumii care trăiesc aici și au devenit consumatori ai serviciilor oferite de agenții economici arădeni. „În primul rând aș dori să vă mulțumesc fiecăruia pentru prezența impresionantă la acest eveniment. De asemenea îmi exprim tot respectul și aprecierea față de profesorii Universității din Padova prezenți la Arad. Legat de tema conferinței, împreună cu colegii mei din conducerea UVVG continuăm ceea ce a început președintele fondator prof. Aurel Ardelean, dar în aceeași măsură acordăm o mare încredere generației tinere. Ne dorim să păstrăm același dinamism și să devenim tot mai competitivi”, a subliniat rectorul UVVG.

Europarlamentarul Gheorghe Falcă a menționat în alocuțiunea sa: „Trebuie să vorbim puțin despre politică, administrație și universități. Această legătură trebuie să fie în permanență. Vreau să știți că fondatorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” a știut foarte bine să îmbine rolul administrativ, politic și educațional dar s-a raportat și la înaintașul Vasile Goldiș care a avut aceleași componente în acțiunea lui. Acești doi oameni au știut ce vor. Au știut că economia unei comunități sau a unei țări, depinde enorm de mult de ceea ce înseamnă educația tinerilor. Educația acestora nu se face pentru ziua de astăzi, nici măcar pentru ceea ce a fost, deși lucrăm cu materialul existent. Rolul unei universități în comunitate este extrem de important, este rolul care creează economie, este un rol cultural, iar odată cu evoluția celor două universități în Arad, acesta a devenit un oraș prosper”.

Oaspeții din Italia au crescut prestigiul evenimentului prin discursurile dumnealor de înaltă ținută. Prof. Patrizzia Messina, din partea Universității din Padova a prezentat lucrarea “Università e Città nell’economia della conoscenza: trasformazioni della città universitaria di Padova”, (Universitatea și orașul în economia cunoașterii: transformări ale orașului universitar Padova”,) Prof. Giulio Mattiazzi a vorbit despre “Gli spin-off universitari come facilitatori dei processi di rigenerazione urbana. L’esperienza di Sherpa per ‘Vicenza City Campus” („Spin-off-urile universitare ca facilitatori ai proceselor de regenerare urbană. Experiența lui Sherpa pentru “Vicenza City Campus”,). Un alt discurs interesant a fost al Prof. Maria Caramel cu tema “Patrimonio culturale nelle nuove architetture della globalizzazione: Città, Università e Comunità Patrimoniali in Rete Faro Italia” („Moștenirea culturală în noile arhitecturi ale globalizării: orașe, universități și comunități de patrimoniu în rețeaua Faro Italia”). De asemenea prof. Giovanni Allegretti, reprezentant al Universității din Coimbra, Portugalia, a susținut o intervenție online cu tema ”Internationalization of the University and relationship with the city in Coimbra” (Internaționalizarea Universității și relația cu orașul din Coimbra).

Comentarii

comentarii