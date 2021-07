Prima pictură murală din Timișoara realizată integral din vopsea purificatoare de aer, inaugurată pe peretele Bibliotecii Centrale a Universității Politehnice

Marți a avut loc inaugurarea primei lucrări de artă murală din Timișoara realizată integral din vopsea purificatoare de aer, Airlite. Pictura de 100 mp se află în spatele Bibliotecii Centrale a Universității Politehnice Timișoara (cu vedere spre Stadionul Știința) și este realizată de artistul Alex Baciu pentru campania de responsabilitate socială “Natura unui MULȚUMESC!”. Proiectul reprezintă o inițiativă de încurajare a adoptării unui comportament responsabil față de natură, campanie inițiată de Shopping City Timișoara cu ajutorul ZIDART – Street Art Festival, în colaborare cu Universitatea Politehnică Timișoara.

Pictura inedită, care va putea fi admirată de acum pe peretele din spatele Bibliotecii Centrale a Universității Politehnice Timișoara, contribuie la îmbunătățirea calității aerului prin vopseaua Airlite. Astfel, peretele devine un purificator natural, reducând nivelul de poluare al aerului la fel de eficient ca o pădure de 100 mp. Vopseaua specială transformă substanțele poluante din aer, precum oxizii de azot și de sulf, în nitrați și nitriți inofensivi, care sunt depozitați pe suprafața vopsită, până când sunt eliminați de apa de ploaie sau de umiditatea din aer. Desenul creat de artistul Alex Baciu este o interpretare a simbolului universal al reciclării – Banda lui Moebius – și lansează un îndemn de reconectare a omului modern la natură și de adaptare și modelare a societății după principiile acesteia pentru binele comun.

Mai mult, lucrarea realizată de Alex Baciu a servit drept inspirație și pentru designerul vestimentar timișorean Roxana Puriș, promotor al unui stil de viață sustenabil, care lansează o colecție limitată de tricouri ce pot fi achiziționate online de pe site-ul pur.clothing, dar și precomandate din Shopping City Timișoara, zona info point. O parte din profitul obținut în urma vânzărilor va fi donat unui ONG local.

Începând din noiembrie 2020, Shopping City Timișoara a implementat campania „Natura unui MULȚUMESC”, inițiativă ce are drept scop crearea infrastructurii pentru colectarea selectivă pe spațiile comune (galerii comerciale și food court) și educarea publicului pentru colectarea selectivă a deșeurilor și reducerea plasticului și a risipei alimentare prin transformarea deșeurilor organice din food court în compost.

Grupul din care face parte centrul comercial, își consolidează obiectivele de sustenabilitate pentru următorul deceniu și își propune să devină neutru din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în anul 2030 și zero deșeuri depozitate la groapa de gunoi până în 2025. Inițiativa vine în întâmpinarea eforturilor UE de a combate schimbările climatice prin neutralizarea emisiilor de dioxid de carbon (carbon neutrality).

Campania „Natura unui MULȚUMESC” a fost recompensată cu Premiul GOLD for Best Practices in Community Involvement – Categoria Mediu – Managementul Deșeurilor, distincție oferită de publicația Community Index, primul și singurul index al programelor şi proiectelor derulate de companiile din România pentru a investi în comunităţi, studiu care analizează peste 500 de proiecte de CSR la nivel local implementate în ultimele 12 luni.

Comentarii

comentarii