Primăria Giroc investește aproape 1 milion de lei în etapa a doua de amenajare a trotuarelor

Primăria Comunei Giroc anunță demararea celei de-a doua etape a lucrărilor de modernizare a infrastructurii pietonale, în cadrul unui proiect amplu de reamenajare a trotuarelor din localitate. Obiectivul principal: îmbunătățirea condițiilor de siguranță și confort pentru pietoni.

După finalizarea lucrărilor din prima etapă, care au vizat străzile Daliei, Macilor, Gării, Speranței și Bulevardul Sudului, autoritățile locale continuă proiectul în acest an cu intervenții pe următoarele artere: Strada Ecoului. Strada Mercur. Strada Saturn. Strada Uranus. Strada Venus. Strada Marte. Strada Jupiter și Strada Pluto.

Potrivit reprezentanților primăriei, valoarea totală a investiției în această etapă este de 874.685,75 lei + TVA, bani proveniți din bugetul local.

„Am demarat etapa a doua a lucrărilor de amenajare trotuare în comuna Giroc. Ne dorim să asigurăm condiții mai bune pentru toți pietonii și să contribuim la creșterea confortului urban”, a transmis administrația locală.

Lucrările fac parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii, care urmărește atât creșterea siguranței rutiere, cât și îmbunătățirea aspectului urbanistic al localității.

Reprezentanții primăriei mulțumesc cetățenilor pentru încredere și sprijin, subliniind că aceste investiții sunt realizate în beneficiul întregii comunități.

