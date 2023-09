Primăria Timișoara a trimis la București actele de solicitare a primirii în administrare a Spitalului CFR

Primăria Timișoara continuă demersurile și a depus documentația de preluare a Spitalului CFR în administrarea sa. Documentele au luat drumul Secretariatului General al Guvernului. Este ultimul pas administrativ înaintea luării unei decizii asupra unui eventual transfer. Ca o coincidență (sau nu), anunțul vine la doar trei zile de la întâlnirea dintre ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și o delegație a primăriei. La acea întâlnire s-a discutat despre aprobarea proiectului de reabilitare a căii ferate care traversează Timișoara și care era blocat de luni buni de zile, municipalitatea solicitând numeroase modificări a acestui proiect.

Consiliul Local Timișoara a aprobat decizia unei eventuale preluări a Spitalului CFR de către municipalitate în 27 decembrie 2022, iar Guvernul a publicat anunțul privind criteriile care trebuie îndeplinite de instituțiile care solicită transferul spitalelor CFR, în 14 iulie 2023 (solicitarea de transfer).

La începutul lunii martie, primarul Dominic Fritz a participat la București la o întâlnire cu primul ministru de atunci, Nicolae Ciucă și cu vicepremierul Sorin Grindeanu pe tema Spitalului CFR. Transferul Spitalului CFR ar trebui decis până la finalul acestui an.

Primarul Fritz numește situația ca un spital să fie în curtea unui minister și nu la autoritățile locale ca fiind ”anacronică”.

”La finalul săptămânii trecute, am transmis la Guvern o documentație complexă și angajamentul nostru clar să preluăm spitalul. Avem capacitatea să facem investiții și să atragem fonduri europene. În ultimii doi ani, Primăria Timișoara împreună cu spitalele din subordine am atras deja 150 milioane lei fonduri europene, care, în următorii ani, vor însemna condiții și servicii medicale de calitate ridicată pentru timișoreni și pacienții din regiune. Sper ca ministerul să ia o decizie în favoarea timișorenilor și să transfere spitalul către primărie, pentru a-l include și pe acesta în fluxul de modernizare și atragere de bani europeni. Este anacronic să avem un spital în subordinea unui minister care nu are legătură cu domeniul sănătății, când nevoile sistemului medical local sunt așa de mari”, a spus primarul Dominic Fritz.

Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara este în prezent în subordinea Ministerului Transporturilor. Are o capacitate de 212 de paturi. Spitalul acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi și servicii paraclinice în următoarele specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, medicină internă, pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală.

Primăria Timișoara are în subordine Spitalul Clinic Municipal de Urgență, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”.

