Primăria Timişoara are din nou probleme cu Inspectoratul de Stat în Construcţii. Primarul Robu se simte boicotat

Primăria Timişoara are din nou probleme cu Inspectoratul de Stat în Construcţii....

”Inspectoratul de Stat în Construcţii nu vrea ca primăria Timişoara să aibă succes total în ceea ce priveşte implementarea programelor finanţate din bani europeni în ceea ce priveşte anveloparea blocurilor pentru protecţie termică”, spune Nicolae Robu. Din acest motiv, ţine la verificat autorizaţiile de construcţie până în ultima zişi ulterior dă răspuns negativ.

„Cei de la ISC ne-au ținut documentația pentru autorizarea unor lucrări de reabilitare termică a blocurilor pe fonduri europene fix 30 de zile. Nu este asta o demonstrație de cât de tari sunt ei că-și permit să-l sfideze pe primarul Timișoarei și Primăria Timișoara? În ziua 30 ce credeți că au spus? Că se dă aviz negativ pentru că izolaţia e cu structură metalică. Despre ce este vorba. La anveloparea blocurilor se merge acum pe următoarea tehnologie: se montează o structură cadru, ușoară, pe blocuri și de ea se prind plăci termoizolatoare, fonoizolatoare în același timp dintr-un material. Niciunde în țară, după informațiile pe care mi le-au dat cei din aparatul de specialitate, nu s-a interpretat că aici este vorba despre construcții cu structuri metalice. Blocurile rămân așa cum sunt ele, cu structura de rezistență de beton armat pe care o au, nimeni nu se atinge de ea. Atât doar că se aplică această structură ușoară, suport pentru aceste plăci la rândul lor ușoare, nu se mai merge cu polistiren, se merge cu această tehnologie”, a detaliat Nicolae Robu.

De ce apare această situaţie care afectează primăria? Robu a găsit chiar şi motivaţia, este vorba de faptul că Inspectoratul ar vrea ca municipalitatea să nu mai aibă o rată de succes de 100% la absorbţia de fonduri europene pentru termoizolare.

„Ni se dă răspunsul după 30 de zile și ți se cere ce nu s-a cerut niciunde în țară. De ce? Pentru că acești indivizi/individe vor să ne boicoteze, să nu putem implementa cele 18 proiecte de eficientizare energetică a blocurilor, care cuprind un total de 74 de blocuri, de care beneficiază mii de familii. Ei doresc să eșuăm, că prea am reușit noi cu rată 100% pe exercițiul precedent. Acum, evident, am reuși tot așa dacă am fi lăsați în pace. Iată cu ce oameni avem de a face”, a mai subliniat Nicolae Robu.

