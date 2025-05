Primăria Timișoara cedează și amendează procedura pentru transformarea fostelor zone industriale în cartiere noi

Protestele proprietarilor de terenuri industriale care urmează să fie transformate în zone locuibil, au avut efect.

Supusă protestelor și presiunilor venite din mediul de afaceri, Primăria Timișoara propune o variantă nouă actualizată, a procedurii de restructurare urbană, care integrează propunerile formulate de mediul de afaceri și de comunitate în cadrul unor serii de discuții. Precedenta variantă, una ce a ajuns aproape de votul consilierilor locali, a fost întâmpinată cu ample proteste de proprietarii terenurilor.

„Timișoara are sute de hectare de teren în fostele zone industriale, care azi stau nefolosite. În următorii ani, aceste locuri se vor transforma în cartiere noi. Chiar dacă sunt în mare parte proprietăți private, pentru noi, ca administrație, contează ca oamenii care vor locui acolo să aibă tot ce le trebuie: grădinițe, școli, parcuri sau legături bune la transportul. Suntem conștienți că este vorba despre un demers nou, un proces prin care nu am trecut nici noi ca administrație, și nici partenerii noștri. De aceea, am ascultat cu atenție toate punctele de vedere și am ajustat procedura ca să răspundem cât mai bine nevoilor de dezvoltare ale Timișoarei”, a declarat viceprimarul Paula Romocean.

Proiectul de hotărâre detaliază toate etapele procedurii: de la negocierea investitorului cu o comisie a municipalității, care include elaborarea unui masteplan, la Planul Urbanistic Zonal de restructurare. Forma finală este analizată și aprobată de către Consiliul Local și se concretizează într-un contract de restructurare urbană.

Procedura de restructurare este obligatorie conform prevederilor din PUG pentru transformarea fostelor zone industriale. În prezent, aproape 530 de hectare sunt prevăzute pentru urbanizare – echivalentul a 6,5% din intravilanul municipiului.

Proiectul de hotărâre va fi dezbătut public, luni, 12.05.2025, ora 16:00, în sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D.Loga nr. 1, etaj 1. Persoanele care doresc să participe la dezbatere se pot înscrie on-line la adresele consultare@primariatm.ro și primariatm@primariatm.ro sau fizic la Camera 12, până la data de 09.05.2025, ora 12:00, precizând: nume, prenume, calitatea în care participă (în cazul în care reprezintă o organizație sau altă persoană), dacă doresc sau nu să ia cuvântul, precum și propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pe care urmează să le pună în discuție. Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre. Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de 3 minute pentru fiecare participant.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici: https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/09bd4fe8-dda5-47b5-b5cc-3f0d6ffef8a2

