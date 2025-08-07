Primăria Timișoara cumpără un sistem de video analiză cu AI, cu 100 de mii de euro, o sperietoare aproape inutilă și cu vulnerabilități grave de securitate

Primăria Timișoara cumpără un sistem de video analiză cu AI, cu 100...

Știrea cu sistemul AI, practic unul de supraveghere și control a populației, a stârnit reacții negative în rândul timișorenilor. Mulți au făcut asemănarea cu sistemul de supraveghere și scor social din China și îl asimilează cu un act abuziv.

Totuși, investiția de 100 de mii de euro este mai mult o fandoseală inutilă, care să dea impresia de activitate, profesionalism și control al infracționalității, din partea Primăriei Timișoara.

În primul rând, Poliția Locală este o direcție ca oricare alta a primăriei, cu diferența că poate aplica amenzi, în mod discutabil poate reține persoane pe care le prinde în flagrant încălcând legea și poate supraveghea populația. În teorie. Toate sunt reglementate prin legea care reglementează activitatea Poliției Locale în România, mai exact prin Legea nr. 155/2010. Punerea în practică se realizează prin atribuțiile din statutul polițistului local, hotărâri de consiliu local și unele prevederi legislative care includ ca și competențe poliția locală, deși sunt puține.

Pe 31 ianuarie 2023, Primăria Timișoara a anunțat punerea în funcțiune a Centrului de Monitorizare a Ordinii Publice și Trafic Management. Resursele de care dispune primăria sunt în sfârșit comasate într-un singur spațiu și vor fi folosite atât de echipele pentru managementul traficului, cât și echipele Poliției Locale.

Noul Centru de Monitorizare integrează 150 de camere ale Poliției Locale cu 276 de camere ale municipiului Timișoara, pentru a putea înregistra și stoca imagini video în limitele regulamentului european pentru protecția datelor cu caracter privat, GDPR.

Centrul are la dispoziție, în plus, șapte radare fixe și încă 37 de camere ultraperformante care pot detecta automat trecerile pe culoarea roșie, echipamente verificate metrologic. Centrul este situat pe bulevardul Iuliu Maniu, are dotări de ultimă generație și funcționează similar cu alte centre de monitorizare a traficului și siguranței publice din marile capitale europene, conform comunicatului Primăriei Timișoara.

Prin această mișcare, sute de intersecții, străzi pietonale și piețe din Timișoara sunt acum, supravegheate non stop, după mutarea dispeceratului Poliției Locale în același sediu cu Centrul de Trafic Management al orașului. Comasarea a făcut ca orașul să fie împânzit cu 450 de camere video de supraveghere, mai mult sau mai puțin inteligente și performante.

Investiția și costurile ulterioare de folosință, mentenanță și cheltuielile de personal nu au fost făcute publice.

La acel moment, chiar primarul Dominic Fritz recunoștea inutilitatea investiției, acuzând poliția națională că “nu cooperează și nu folosește” datele adunate de polițiștii locali. Nu era o gafă, ci o justificare a unei investiții aiuristice, deoarece primarul, șefii poliției locale și juriștii știau că prin lege Poliția Română nu dă amenzi, de trafic de exemplu, decât dacă există agent constatator de la poliție, iar organele de anchetă nu pot folosi oficial probe video ale unei direcții de primărie, pe aparate neomologate conform cerințelor legale. Ele pot fi folosite cel mult cu caracter informativ, de primă documentare, dar nu pentru a da amenzi sau a fi probe în instanță.

Fanteziile cu programul AI

Supravegherea video asistată de Inteligența Artificială nu este o noutate. Este însă o investiție care vine să justifice utilitatea scăzută a celor 450 de camere folosite de Poliția Locală.

În teorie, este un sistem sofisticat. În practică, lucrurile sunt mult mai limitate, ceea ce nu recunoaște nici Dominic Fritz și nici Poliția Locală.

Primăria Timișoara implementează un sistem de video analiză pentru a spori siguranța pe străzi și a optimiza muncă celor de la centrul de Trafic Management care supraveghează video orașul.

La licitația lansată de municipalitate, la care a pus la bătaie peste 100.000 de euro, s-a înscris o singură firmă, Orange România, a cărei oferta a fost declarată conformă zilele trecute și urmează să fie semnat contractul.

„Tehnologia de video analiză utilizează algoritmi avansați de inteligență artificială pentru a detecta și analiza automat evenimentele de mobilitate și de ordine publică, generând alerte în timp real.

Sistemul poate identifica rapid comportamentele suspecte sau anormale, cum ar fi aglomerările neobișnuite de persoane, vehicule parcate ilegal sau activitățile violente. Sistemul va utiliza o tehnologie de tip „Vision AI” pentru identificarea automată a anumitor evenimente (ex. comportamente suspecte, detectarea de obiecte lăsate nesupravegheate, numărarea persoanelor, vehiculelor etc.). Alertele în timp real permit intervenția promptă a autorităților, prevenind astfel escaladarea incidentelor și asigurând un răspuns rapid și eficient. În plus, analiza automată a datelor video poate furniza informații valoroase pentru planificarea urbană și îmbunătățirea infrastructurii de transport„, se arată în documentația postată în SEAP.

Cu ajutorul AI, sistemul trebuie să aibă în vedere:

A) Scenarii pentru ordine publică și securitate:

Obiect abandonat (identificare troller, rucsac sau alt obiect lăsat intenționat sau uitat);

• Anti-tailgating (trecere multiplă turnicheți);

• Panica în mulțime (deplasare bruscă a unei mulțimi)

• Intruziune în afara programului (acces perimetru in afara orelor stabilite)

• Urmărire

• Intruziune în zone restricționate

• Intruziune de ambarcațiuni (acces ambarcațiuni în zona restricționată)

• Detectare de arme B) Scenarii pentru managementul mulțimii:

Hărți termice pentru utilizarea zonei (heat-map)

• Timp mediu de așteptare

• Numărul de persoane în mulțime

• Densitatea mulțimii

• Timp de staționare

• Detectare a persoanelor care stau in același perimetru pentru o perioada lunga de timp și fără un

motiv anume

• Timp maxim de așteptare (încadrare staționare în timpul maxim stabilit)

• Numărarea persoanelor în zone deschise

• Detectare a supraaglomerării

• Viteză deplasării persoanei

• Deplasare persoană în direcție greșită

• Numărarea persoanelor în puncte strâmte

• Rata de abandon a cozilor

• Lungimea cozii depășită

• Raport de lungime a cozii

• Detectare a supraaglomerării statice

• Managementul traficului

• Clasificare vehicule (ex: camion, duba, vehicul etc)

• Vehicul abandonat

• Viteză vehicul

• Detectare bicicletă/motocicleta statica sau în mișcare

• Viteză deplasare vehicule (biciclete, autoturisme, etc.)

• Detectare congestionare trafic

• Parcarea ilegală

• Ocuparea locurilor de parcare

• Durata de staționare într-o zonă (monitorizarea staționării în zona prestabilită – vehicul sau persoana, inclusiv depășirea unui timp de staționare prestabilit)

• Contorizare număr de vehicule în timp real

• Acces vehicul in zona restricționată

• Managementul operațiunilor

• Detectare lipsă echipament protecție personala (cască sau vestă)

• Persoană sau obiect pe șine

• Pieton aflata într-o zona nedestinata accesului pietonal

• Rapoarte de monitorizare a proximității (distanta minimă între oameni)

• Gradul de ocupare a magazinului

• Deplasare in direcție greșită

• Detectare lucrător solitar

• Persoană intră în clădire

• Persoană în fața clădirii – detecție persoana in zona prestabilită

• Detectare fum

• Cădere – detecție cădere persoana

• Investigație și criminalistică

• Violență asupra bunurilor – asalt sau atac la persoană

• Capacitate de „Clasificare, Marcare și Urmărire” multi-cameră – indivizi sau vehicule urmăriți prin

mai multe camere, cu trasee afișate în timp real pe o hartă GIS;

• Interfață pentru evenimente, rapoarte, criminalistică și investigații

• Raportare demografică

– Soluția de Recunoaștere a Feței susține următoarele aplicații în mod implicit:

• Va putea detecta fețe care se află în interiorul a 30 de grade deviație de la poziția

frontală.

• Căutare criminalistică a feței

• Va analiza video și va procesa fluxurile în Fișiere de Identificare a Feței în timp

real, pe măsură ce sunt create

• Va detecta fețe cu ochelari chiar dacă fața din lista de observație nu are ochelari.

• Măsurarea timpului de călătorie

• Estomparea feței

• Detectarea măștii de față

• Detectare unică a feței

• Recunoaștere ostilă (față repetată)

• Numărarea vizitatorilor unici

• Anonimizarea feței – Live și export

o Detectare pe lista de supraveghere

o Numărarea vizitatorilor unici

o Anonimizarea feței – live și export

– Recunoașterea plăcuțelor de inmatriculare susține următoarele aplicații:

• Detectarea listei de supraveghere

• Căutare criminalistică a plăcuțelor de înmatriculare

• Măsurarea timpului de călătorie

• Estomparea plăcuței de înmatriculare

• Estomparea vehiculului

• Detectarea unică a plăcuțelor de înmatriculare

o Recunoaștere ostil (plăcuță repetată)

o Numărarea vehiculelor unice.

Va reamintim, Centrul de Trafic Management dispune de peste 500 de camere video aparținând Primăriei Municipiului Timișoara precum și Direcției Generale a Poliției Locale, toate conectate pentru a înregistra și stoca imagini video.

Infrastructura de monitorizare video în Centrul de Monitorizare a Ordinii Publice și Trafic Management cuprinde:

– 373 de camere de supraveghere video a traficului rutier;

– 180 de camere video ale Poliției Locale;

– 7 radare fixe pentru detecția depășirii vitezei legale;

– 37 camere de detecție a trecerii pe culoarea roșie a semaforului.

In urma licitației, valoarea la care se încheie contractul pentru furnizarea și instalarea acestui sistem de video analiză pentru Primăria Timișoara este de 97.000 de euro.

Sistemul CCTV și softul de AI de la Timișoara sunt jucării mai sofisticate și atât

Chiar dacă tot ce este descris mai sus sună ca un scenariu de film Science Fiction, în realitate lucrurile sunt simple, relativ rudimentare și nu se justifică investiția.

Recunoașterea numerelor din înmatriculare este o tehnologie implementată de ani de zile, inclusiv la parcările private sau publice cu plată.

Recunoașterea facială presupune camere de cea mai înaltă fidelitate, ori numărul acestora este foarte mic. În plus, contează foarte mult unghiul de amplasare, cât și faptul că recunoașterea biometrică este limitată cu mijloace simple: purtarea pe față a unei glugi, măști, cagule sau alte improvizații fac imposibilă detectarea feței și identificarea persoanei. De această problemă se lovesc sisteme scumpe și foarte sofisticate, cum ar fi sistemul de CCTV din Londra sau cele de pe aeroporturi mari cu ar fi Ben Gurion (Israel), Tokyo Haneda (Japonia), Doha Hamad (Qatar) dar și alte infrastructuri critice din diverse țări. Există metode avansate, de la pașaportul digital, la scanarea amprentelor (mâinii) sau scanarea retinei. Nu e cazul în România.

Identificarea persoanei este o problemă de intimitate, dar cel puțin în teorie este reglementată prin Legea nr. 190/2018, cunoscută ca și “Legea GDPR”.

Însă noul sistem de la Timișoara e total deficitar în identificarea persoanelor. Bazele de date și bibliotecile de imagini foloiste de late state de abia sunt accesibile poliției române, poliției de frontier și serviciilor de infomații. Neoficial, este vorba de o lipsă de încredere și de precedente în care bazele de date internaționale din instituțiile românești au fost accesta ilegal, chiar de angajați, pentru a indetifica persoane nu în scop de serviciu, ci pentru interes private, intimidare sau trafic de influență. În presă au fost relatate câteva astfel de cazuri.

Persoanele cu “buletin de Timișoara” sunt cele mai vizate de supraveghere

Biblioteca de imagini cu persoane a Poliție Locale Timișoara este extrem de modestă și nu are voie să fie conectată la bazele naționale sau europene, de la cele ale Ministerului de Interne, până la cele ale Frontex, Interpol sau în colaborarea cu centrul focal al FBI din București.

Astfel, în arhiva Poliției Locale Timișoara sunt doar câteva sute de portrete de persoane, în general care au fost prinse asupra unui fapt și fotografiate sau adunate în timpul raziilor: cerșetori, oameni ai străzii. Migranții și late catoegorii sunt fișate de către instituțiile naționale, așa că eventual există poze făcute ilegal cu telefonul.

Ce bibliotecă de imagini ar putea folosi primăria și implicit poliția locală? Evident cea cu toți posesorii de carte de identitate, bază care se creează la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, adică a timișorenilor și a celor din comunele arondate.

Cu alte cuvinte, pot fi identificați timișorenii, dar nu și persoanele din alte județe sau țări. Legal, Poliția Locală nu ar avea dreptul să folosească biblioteca de imagini și bazele de date de la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara. Însă nu există nicio garanție că acest lucru nu se întâmplă, pentru a justifica activitatea poliției locale. De aceea, implementarea noului sistem, pe lângă toate avizele și aprobările speciale, ar trebui auditat regulat de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru a preveni orice abuz sau folosire ilicită a acestor date și imagini.

Vulnerabilități tehnice și breșe de securitate

Un alt aspect este că, deocamdată, toate modelele de AI dau erori mai mici sau mai mari, ceea ce poate duce la discriminare și abuzuri. Este neclar cum poate fi sancționată Poliția Locală, dacă AI din eroare le indică o identitate greșită și este amendat un om nevinovat.

În plus, e vorba de siguranța datelor. Chiar dacă sistemul este implementat de Orange, un jucător major pe piața de IT și Comunicații, cu reputație bună în prevenirea atacurilor cibernetice, există riscul ca aceste baze de date să fie extrudate de hackeri.

Astfel de atacuri, de tip ransomwear sau alte tipuri de hacking, s-au mai produs în România, de la ministere la spitale. Chiar Primăria Timișoara a înregistrat un eșec major pe linie de securitate cibernetică, pe 23 august 2024.

Hackerii de la Ransomhub, care pe 23 august au exfiltrat peste 120 de gigabytes de informații din bazele de date Primăriei Timișoara, ale Direcției Fiscale și ale Poliției Locale, au publicat date personale ale timișorenilor, persoane fizice, agenți economic dar și ale angajaților din instituția condusă de către Dominic Fritz.

Anunțul că hackerii au publicat datele personale ale angajaților primăriei dar și ale firmelor și persoanelor fizice pe care le are Primăria Timișoara în evidență, a fost făcut vineri, 13 septembrie 2024, în jurul orei 12, de către expertul în securitate cibernetică Bogdan Albei, pe rețeaua LinkedIn.

„Ransomhub au publicat datele timișorenilor. De acum sunt bunuri publice, la dispoziția oricui (nu mă întrebați de link că nu dau). Iată nepo-tința statului în toată splendoarea ei. Care vor fi consecintele? Greu de spus. Adică, ce ai putea să faci cu o duzină de buletine, contracte, diplome, alte documente oficiale (enorm de multe) sau cu semnătura digitală a domnului Fritz? Este de apreciat stăruința statului de a nu monetiza cererile hackerilor. Nu poți ca instituție să încurajezi fenomenul criminal. Dar, din păcate, într-un final, cineva tot va plăti pentru această ‘scăpare’. Oare cine?”, a scris Albei, pe rețeaua profesională. El a publicat și 2 printscreen-uri din datele extrase de către gruparea de hackeri. Tot Albei a mai scris că „Primaria Timisoara cunoaste foarte bine situatia”.

La acel furt de date ale timișorenilor primăria a tăcut mâlc. Și nici până acum nu se știe și nu s-a comunicat oficial ce s-a întâmplat cu datele și care sunt concluziile anchetei. Cât despre contramăsurile ulterioare luate de primărie…liniște totală.

Primăria Timișoara nu a anunțat nimic oficial despre acest lucru, iar pe Facebook, primarul Dominic Fritz are cea mai recentă postare despre lucrările de toamnă la parcuri și spații verzi. Ca o ironie, postarea primarului a fost făcută tot vineri, 13 septembrie 2024, la ora 12:01.

Ca și când nimic grav nu s-ar fi întâmplat, deși primăria și firmele de IT care au contract cu instituția sunt direct responsabile pentru breșa masivă de securitate, un incident informatic grav, pentru care Primăria Timișoara a apelat la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, iar DIICOT a deschis o lucrare pe acest caz.

Vă reamintim că Bogdan Albei, expert în securitate cibernetică și proprietar al companiei de profil Stop Ransomware, a publicat pe rețeaua profesională LinkedIn, marți, 3 septembrie 2024, informația conform căreia peste 120 de Gb de informații despre cetățeni dar și despre angajații Primăriei Timișoara au fost extrase de către hackerii care au atacat cibernetic instituția, în seara de 23 august.

Tot Bogdan Albei a demonstrat luni, 2 septembrie 2024, că pe platforma Telegram au apărut la vânzare date personale ale unor cetățeni din Timișoara, ca un prim semn al hackerilor că sunt în posesia datelor din Primăria Timișoara.

Episodul a rămas în ceață, iar la un an de la producerea sa, Primăria Timișoara tot nu a informat cetățenii ce s-a întâmplat cu datele lor. Iar scenariul se poate repeta oricând la Poliția Locală. Unii experți in IT spun că introducerea unei soluții AI pe niște camere ce nu sunt de ultimă generație poate reprezenta o vulnerabilitate în plus.

