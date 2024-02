Primăria Timișoara e acuzată că va întârzia deschiderea a șase kilometri din Centura Sud

Lipsa de activitate a celor de la Primăria Timișoara, care nu au realizat relocarea unor utilități acolo unde centura Sud de ocolire a orașului se intersectează cu Drumul Boilor, ar putea bloca deschiderea înainte de termen, în luna mai, a aproximativ șase kilometri din centură, între Ghiroda și Moșnița. Sunt informațiile prezentate vineri de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, după o vizită pe șantier.

Relocarea utilităților nu s-a întâmplat, deși un protocol a fost semnat încă din anul 2021, a spus ministrul, prezent vineri pe șantierul centurii, chiar în locul unde ar trebui să existe un sens giratoriu, la intersecția cu celebrul Drumul Boilor. Dorința este ca în mai să se deschidă centura, pe șase kilometri,

”E o mobilizare, cam 500 de muncitori și utilaje sunt aici. Se lucrează 24 din 24 pe lucrările care pot fi făcute în 24 din 24, și anume terasamentele. Eu cred că termenul asumat, acela de vară, va fi, va fi respectat. Mai mult decât atât, am avut discuții și cu responsabilul de șantier de aici și o să am și cu decidenții la nivel național al acestei companii. I-aș dori, dacă vom găsi soluțiile potrivite să dăm chiar pe tronsoane drumul la această centură, adică dacă poate să termine lucrările mai repede. De la Giroc, da, de exemplu, până la Moșnița, să nu stăm până în iulie, când ar fi gata toată. Ce să dăm dacă pe tronsoane drumul la această centură, astfel încât în iulie să putem să terminăm în vara aceasta să se termine cu tot”, a spus, vineri Grindeanu.

În 2021 am semnat un protocol cu Primăria Timișoarei, legat de intersecția Boli Părți da, prin care noi angajam la ceva. Dânșii se angajau la altceva. Dânșii au făcut un lucru. Au pus un panou pe aici să spună că-i de vină CNAIR. (…) Sper ca în perioada imediat următoare să se mobilizeze fiindcă nu vrea, așa cum v-am anunțat, să dăm, să nu așteptăm până în iulie să dăm pe tronsoane drumul la centru. Eu sper să se trezească realitate. E un protocol semnat în decembrie 2021. Nu aveau foarte multe lucruri de făcut. Am înțeles că a pus domnul viceprimar Lațcău panouri pe aici. Dar relocările, luați-o nu ca altceva decât ca un apel la dânșii să-și facă treaba. Nimic altceva în plus față de ceea ce au pus semnătura. Vreau să terminăm acest tronson înainte de vară”, a mai spus Grindeanu.

Dacă va fi rezolvată problema de la Drumulul Boilor, aproximativ șase kilometri din centura sud, de la Ghiroda la drumul județean care traversează Moșnița, ar putea fi deschiși circulației.

