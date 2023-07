Primăria Timișoara, fără Consiliu Consultativ

A început campania electorală pentru 2024. Atât de repede, ca niciodată. Totul este în mișcare, chiar dacă adesea pare haotică, am senzația că se calcă pe picioare candidații, cei curați cu cei parșivi. Desigur, unii ar spune că toți cei care intră în politică au un potențial ușor maculat, dar lucrurile ar trebui văzute diferențiat. Diferența constă în devotamentul față de comunitate și mimarea lui.

În anul campaniei din 2020, Dominic Fritz făcea promisiuni pentru reconfigurarea Consiliului Consultativ al Timișoarei, ce a existat în istoria recentă a orașului, domnul Gheorghe Ciuhandu fiind primarul Timișoarei care a arătat disponibilitatea de a asculta voci importante ale orașului. Ne putem aminti de Dan Bedros, Gheorghe Cocian, Petre Ilieșu, oameni de afaceri și intelectuali importanți ai Timișoarei, nume respectate și respectabile, figuri dominante ale spațiului local, regional și național, unii arhitecți, ca Vlad Gaivoronschi, și alții. Consiliul Consultativ era (și poate fi) un organism viu, onorabil, format din persoane care nu au legături cu politicul, nu fac parte din partide, nu sunt înregimentați și nu au interese meschine și obscure.

Cum ar putea un primar să creadă despre el însuși că le-ar ști pe toate?

Cine și-ar permite o astfel de aroganță? Primarul, oricare ar fi el, cel care nu are nevoie de un consiliu consultativ, ar avea imediat replica: ”Am consilieri personali”. Cum are de altfel și primarul Dominic Fritz. Problema acestor ”personali” este situată, ca descriere, pe o scală de la ”penibili” la ”ridicoli” în orice loc, pentru că nu contează! Așa este de grav! S-a văzut din numeroase decizii luate aiurea pentru Timișoara, s-a văzut prin lipsa de reacție în momente importante ale orașului, din partea decidentului. Dominic Fritz mai are încă scuza de a nu ști multe, prea multe, nu se poate ca în trei ani de funcție publică să cumulezi și cunoștințe de istorie, administrație, legislație, spiritul autentic al Timișoarei, ar fi un lung șir de explicații. Ceea ce însă s-a văzut a fost influența unor ”spirite” toxice, și asta se va deconta.

Consiliul Consultativ era format, așa cum este în multe orașe din România, dar și din Europa, dintr-un număr de persoane devotate orașului, având doar un scop: elaborarea unor linii directoare cu un bagaj serios de performanțe și decizii echilibrate, recunoscute cândva, în spatele acestor sfaturi (linii directoare). Mesajul era: Noi nu impunem nimic, noi arătăm direcția de urmat. Noi nu obligăm, noi sugerăm.

Așa cum Sfatul Înțelepților era reper de moralitate și etică, în lumea veche, din el făcând parte cei mai luminați oameni din domenii diferite, așa ar fi putut să fie, din nou, și la Timișoara, Sfatul Înțelepților sau Consiliul Consultativ al Timișoarei, mai bine zis al Primăriei Timișoara.

Se pare că lui Dominic Fritz nu îi este necesar… Fie crede că este un luminat și un înțelept desăvârșit, fie crede că acei ”consilieri personali” sunt mană cerească pentru el.

Se păcălește.

Acum, oricum, este cam târziu pentru a-și ține promisiunile. Campania a început. O parte a înțelepților adevărați ai orașului doresc deja un al primar!

Comentarii

comentarii