Primăria Timişoara intenționează construirea unui spital municipal în nordul oraşului, cu bani de la International Finance Corporation

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a primit, miercuri, vizita unei delegaţii a International Finance Corporation (IFC) – divizia de investiţii private a Băncii Mondiale – instituţie care va încheia un parteneriat cu municipalitatea pentru construirea noului Spital Municipal. Acesta va fi amplasat în nordul oraşului, lângă aerodromul utilitar, şi va fi dotat cu aparatură de ultimă generaţie, adunând toate secţiile medicale care acum sunt răspândite în oraş.

Alături de primarul Dominic Fritz, la vizita în teren s-au aflat city managerul Matei Creiveanu, arhitectul-şef Gabriel Almăjan şi directorul Spitalului Municipal, Daniel Maliţa.

Delegaţia IFC a fost formată din 9 persoane, experţi tehnici, financiari şi în domeniul sănătăţii.

“Acum, Spitalul Municipal are sediul principal într-o clădire veche, din centrul oraşului, şi secţii răspândite în toate zonele din Timişoara. Timişorenii nu pot avea astfel acces uşor la servicii medicale de calitate. Intenţia noastră este să ridicăm de la zero un nou campus medical, primul din ultimii 50 de ani, în zona de nord a oraşului, lângă aerodromul utilitar. Investiţia va fi, însă, una imensă, probabil cel mai mare proiect din ultimii 30 de ani, şi de aceea suntem onoraţi să avem alături de noi în acest proiect vital pentru Timişoara o instituţie prestigioasă, cum este IFC. Anul acesta vom începe studiile cerute prin lege, pe care le vom finanţa împreună cu cei de la IFC. Astăzi am făcut un pas major pentru ca Timişoara să aibă un nou spital municipal, unul modern şi capabil să asigure servicii medicale complete pentru timişoreni”, a declarat primarul Timişoarei, Dominic Fritz.

În perioada următoare, în parteneriat cu IFC va fi iniţiat studiul de prefezabilitate necesar construcţiei acestui nou spital.

International Finance Corporation (IFC) a investit o sumă record, de aproape 430 milioane de dolari, în sectorul privat din România, în ultimul an fiscal, în principal pentru sprijinirea companiilor și accelerarea redresării economice în urma pandemiei de Covid-19.

