Primăria Timișoara nu va mai finanța Asociația Timișoara – Capitală Europeană a Culturii, după ce Fritz ar fi constatat că „aceasta și-a pierdut încrederea comunității”

Vineri seară, a avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii. Printre altele, Ștefan Popa Popa’s a fost ales în boardul asociației, pe locul rezervat personalităților culturale internaționale. Totuși, anunțul care pare să fie mai important l-a dat primarul Dominic Fritz: Primăria Timișoara nu va mai finanța asociația. Atât de important că primăria a trimis un comunicat de presă la ora 22.15.

Vă amintim că, în ultimele zile, subiectul asociației a fost discutat mai intens. Miercuri, Simona Neumann, directoarea executivă, confirmase că primarul îi ceruse demisia, pe care nu și-a mai depus-o după ce nu ar fi fost respectată înțelegerea verbală. Aceasta reproșa că a fost atacată continuu, că primăria a întârziat cu plata la care s-a angajat și că echipa aleasă de primar să „restarteze Timișoara 2023” ar fi încălcat legea. Joi, primarul spunea că „nu intră în niciun fel de polemici” pe subiect. Controversele au ajuns și la urechea lui Steve Green, președintele juriului care a propus ca Timișoara să primească titlul, care spunea că poate a făcut o greșeală și că poate mai bine ar fi ales Cluj-Napoca.

Anunțul de vineri al primarului e motivat de faptul că „asociația și-a pierdut încrederea comunității”. Fritz este încrezător că nu va fi afectat programul cultural, pentru că „ecosistemul” creat de el poate susține această provocare. În centrul acestei strategii se află, amintește edilul, Centrul de proiecte al Municipiului Timișoara, iar un sprijin important vine din partea „partenerilor culturali”. Iată ce ar fi declarat primarul:

„Proiectul nostru este să-i readucem pe timișoreni aproape, orașul și oamenii sunt energia Capitalei Culturale. Cred că avem mai multe probleme cu această asociație, probleme care au fost mult discutate și în trecut și care au fost cauzate de executivul acesteia. Avem o lipsă mare de încredere, de implicare și reprezentativitate. Foarte multe asociații culturale partenere s-au retras din asociație din cauza modului în care aceasta a funcționat în ultimii ani, netransparent, ceea ce e grav pentru că de doi ani are statutul de utilitate publică.

Pentru că nu a reușit să creeze entuziasm și încredere, Asociația nu a reușit nici să atragă finanțări private și depinde de bani publici. Am făcut și o analiză a programului cultural care cu această pandemie trebuie să treacă prin schimbări. E evident că programul cultural așa cum e gândit acum are o lipsă de coerență. Ne-am pierdut și încrederea în capacitatea asociației de a livra programul cultural pentru 2023. Nu mai este timp de lamentări și amânări, prin urmare am decis ca din această săptămână să nu mai finanțăm această asociație până când ea nu va traversa o reformă profundă prin care să recâștige încrederea comunității.

Programul cultural Timișoara 2023 nu este al asociației, este al orașului și el nu trebuie să fie livrat de aceasta. Am construit în ultimele luni un ecosistem capabil să livreze acest program și suntem încrezători că acesta va fi un succes în anii care urmează. Vom avea în continuare o serie de întâlniri cu mediul de afaceri, cu parteneri internaționali, cu operatori culturali pentru a recâștiga încrederea în acest proiect. Vrem să îi angrenăm pe toți cei care cred în acest proiect Timișoara – Capitală Europeană a Culturii, inclusiv și pe cei care încă sunt implicați în asociație, pentru ca proiectul să fie un succes pentru Timișoara și pentru România”.

