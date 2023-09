Primăria Timișoara, obligată de Tribunalul Cluj să plătească Brantner Servicii Ecologice SRL facturi de aproape 1 milion de euro

Tribunalul Cluj a hotarat ca Primaria Timisoara este buna de plata in litigiul cu Brantner Servicii Ecologice SRL, litigiu generat de refuzul administratiei banatene de a accepta la plata doua facturi emise de operatorul de salubritate clujean.

„Admite cererea de chemare in judecata formulata de catre reclamanta B S E SRL in contradictoriu cu paratul UAT MUNICIPIUL TIMISOARA. Obliga paratul la plata sumei de 4.182.766,4 lei reprezentand contravaloarea facturilor fiscale 9145/30.11.2022 si 9146/31.12.2022, a sumei de 221.312,38 lei, reprezentand dobanzi legale aplicabile profesionistilor, calculate de la scadentele celor doua facturi, la data introducerii actiunii, precum si la plata in continuare a dobanzii legale aplicabile profesionistilor, pana la achitarea integrala a debitului principal. Obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 99.910,17 lei, cheltuieli de judecata. Cu apel, in termen de 10 zile de la comunicare”, se mentioneaza in Hotararea nr. 1946/2023 pronuntata in 21.09.2023.

Hotararea Tribunalului Cluj nu este definitiva, ci poate fi atacata in 10 zile de la comunicare. O cale de atac de care, cu siguranta, vor uza juristii care reprezinta Primaria Timisoara in dosarul 2714/117/2023 aflat pe rolul instantelor din Cluj-Napoca.

Comentarii

comentarii