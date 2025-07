Primăria Timișoara pregătește benzi de preselecție pentru autobuze pe bulevardul Take Ionescu

Primăria Timișoara a anunțat că se lucrează la introducerea de benzi speciale pentru mijloacele de transport în comun și pe bulevardul Take Ionescu. Amenajarea acestora va duce și la schimbări de locații pentru treceri de pietoni, vor fi realizate benzi de preselecție, va avea loc dispariția a 50 de locuri de parcare, dar se vor face și semaforizări speciale pentru transport în comun.

Primăria Timișoara va demara, săptămâna viitoare, amenajarea unor benzi speciale de preselecție pentru mijloacele de transport în comun, în mai multe intersecții de pe bulevardul Take Ionescu. Prin această măsură, municipalitatea crede că va reduce blocajele pentru autobuzele de pe traseu. Aproximativ 14.000 de pasageri, care circulă zilnic, ar urma să beneficieze de un timp de călătorie mai scurt, fără a afecta cele două benzi de circulație pentru autoturisme, susține primăria.

“Avem multe zone în oraș unde autobuzele se blochează în trafic, împart aceleași benzi cu mașinile și reușesc cu greu să treacă de unele intersecții — uneori abia după două – trei reprize de roșu la semafor. Începem pe bulevardul Take Ionescu aceste amenajări care vor permite autobuzelor să ocolească mașinile din coloană și să poată pleca din fața semaforului cu câteva secunde înainte, reducând semnificativ timpul de așteptare. Este încă un pas spre un transport public mai rapid și mai previzibil, fără să afectăm circulația generală, care va rămâne în continuare pe două benzi pe sens”, consideră viceprimarul Ruben Lațcău.

În prezent, pe tronsonul Punctele Cardinale – Take Ionescu – Piața Badea Cârțan – Simion Bărnuțiu – Piața V. Economu circulă autobuzele L11, L17, E4, E4B, M27, M30, M35, M46 și M11. Pentru a reduce timpii de așteptare la semafor și, implicit, durata călătoriei cu autobuzele, vor fi amenajate benzi de preselecție și semaforizare cu prioritate în următoarele intersecții: Bulevardul Take Ionescu – Piața I.I.C. Brătianu, Bulevardul Take Ionescu – A. Popovici, Bulevardul Take Ionescu – D. Gusti și Bulevardul Take Ionescu – Piața Badea Cârțan. Proiectul municipalității implică, de asemenea, mutarea trecerii de pietoni de la intersecțiile cu str. Popovici și cu str. Gusti, precum și desființarea a 50 de locuri de parcare: 32 pe latura nordică, între str. Popovici și Punctele Cardinale; 16 pe latura nordică, între str. Filipescu și str. Popovici; și 2 pe latura sudică, pentru mutarea trecerii de pietoni.

