Primăria Timișoara scanează cimitirele cu inteligența artificială

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a decis să scaneze din aer și să apeleze la analiza inteligenței artificiale pentru a număra câte locuri de veci sunt libere în cimitirele orașului. El spune că nu e convins că 99% dintre aceste locuri sunt ocupate, pentru că acest procent e același de prea mult timp și nu înțelege cum tot rămâne doar acel 1% liber. Edilul șef i-a răspuns fostului viceprimar Cosmin Tabără în acest fel, după ce i s-a cerut pornirea demersurilor pentru un nou cimitir în oraș. Vă reamintim că Tabără a avut între atribuții chiar administrarea cimitirelor, aceasta până ce Fritz l-a lăsat fără obiect de activitate, eliminându-i atribuțiile.

”Că tot vorbim despre cimitire, nu vreau să intru în problemele legate de cimitire. Știți foarte bine că am avut păreri amândoi. Unu susține un punct de vedere unul altul. Interesant este că trebuie să conștientizăm că există o problemă a locurilor de veci în Timișoara și trebuie să avem în vedere pentru a anii viitori să fie prevăzut ca într-o anumită zonă a orașului, se discuta o dată de Ovidiu Balea, de Torontalului sau de o altă zonă în Freidorf sau undeva, să începem alocarea unui teren pentru un cimitir nou. Este o chestiune importantă și o chestiune obligatorie pentru noi pentru că foarte multe din problemele din cimitirele de astăzi sunt generate și de faptul că nu sunt locuri, gradul de ocupare a cimitirelor astăzi atât în Șagului cât și în Rusu Șirianu, cât și în Calea Lipovei, sunt undeva de 99% și atunci noi va trebui să găsim o soluție printr-un teren pe care să-l punem la dispoziție pentru a face un alt cimitir, pe care sigur să-l putem construi sau să-l putem realiza după o anumită ordine, după anumit standard”, a spus Cosmin Tabără, în ultimul plen al Consiliului Local Timișoara.

Totuși, primarul Dominic Fritz nu e convins de urgență și de un asemenea grad de ocupare. Spune că are suspiciuni că gradul de ocupare e 99% și a lansat și procedura de verificare, iar aceasta este una chiar high-tech!

”Eu sunt conștient de problemă, însă vă spun un lucru pe care cred că nu l-am mai spus în public și de aceea încerc să mă exprim foarte cumva ponderat.

Mi-au spus și mie colegii această cifră de 99% grad de ocupare și de mult mă întreb cum de fix rămâne exact 1% liber. Și am o suspiciune că de fapt sunt mult mai multe locuri libere, dar că exista mecanisme pe care eu nu le văd, pentru alocarea acestor locuri și tocmai de aceea am achiziționat, cred că am pornit achiziția, un serviciu de digitalizare a tuturor locurilor de veci, care vine cu un fel de audit. De fapt, pentru că va fi cineva care efectiv pozează de sus cu inteligență artificială, vă rog să după aia să coreleze ce avem, înscrisuri, pentru că știți foarte bine că tot ce avem este o carte întreagă în care se notează. Sper că după acest proces de digitalizare, care sper că se va finaliza în câteva luni, vom avea o imagine mult mai clară”, i-a răspuns Fritz.

Totuși, el admite, în final, că s-ar putea discuta de un nou cimitir.

”Nu spun că după aia nu putem să ajungem să ajungem la concluzia că trebuie, într-adevăr, să înființăm un nou cimitir. Încă o dată, intuiția mea îmi spune că situația de fapt este mai bună decât credem, doar că trebuie să îmbunătățim gestiunea acestor locuri”, a mai spus Fritz.

Din nou, Tabără oferă câteva explicații despre acel 99%

”Poate că sunt mai multe decât am avea noi impresia, pentru că sunt foarte mulți care au moșteniri, care au local locurile luate și le transmit în generație în generație și atunci au o problemă rezolvată, dar ca și locuri disponibile pentru un cetățean, un o familie care are un decedat este de a încerca să și să-și ia un loc și nu prea se găsesc”, a mai subliniat fostul viceprimar.

