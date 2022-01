Primăria Timișoara va avea unitate centrală de achiziții, un SRL care va lua un comision de 2,5% din fiecare contract

Marți, 11 ianuarie, cel mai controversat proiect al ordinii de zi a ședinței de Consiliu Local Timișoara a fost cel de înființare a Unității Centrale de Achiziții (UCA). Din nou, decisivă pentru aprobare a fost majoritatea USR – Ambruș. Aceeași majoritate l-a și desemnat administrator provizoriu pe următoarele patru luni pe Florin Sergiu Giurgiu, directorul de achiziții al Aquatim. Opoziția a pus mai multe întrebări, la care au primit, mai mult sau mai puțin, răspunsuri.

„Obiectul principal de activitate al UCA va fi de a realiza achiziții centralizate pentru mai multe instituții locale, care vor conduce la economii semnificative la bugetele acestora. La nivelul Primăriei Municipiului Timișoara, anual, din bugetul local, cheltuielile pentru achiziția de bunuri și servicii se ridică la circa 300 de milioane de lei. Mai mult de jumătate din aceste achiziții se derulează de către mai multe entități din subordinea Consiliului Local Timișoara. Estimările echipei de proiect arată că în cazul achizițiilor centralizate făcute de către o singură entitate, economiile la bugetul local ar fi între 18 și 27 milioane de lei/anual, într-un scenariu minimal. Costul operării UCA este estimat la circa 1,5 milioane lei în primul an de funcționare, ajungând până la circa 3 milioane lei, în al 4-lea an de funcționare. Astfel, în primii trei ani, UCA se va baza pe finanțarea asigurată de Consiliul Local Timișoara, sub formă de majorare a capitalului social”, se laudă reprezentanții primăriei într-un comunicat de presă.

Într-o primă fază, transmit tot aceștia, UCA va presta servicii pentru: Municipiul Timișoara, Direcția Fiscală, Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competente și Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul Automotive, Sport Club Municipal Timișoara, Poliția Locală, Direcția de Asistență Socială, Serviciul Public Creșe, Centrul de Proiecte, Casa de Cultură, Teatrul Maghiar de Stat Csiki Gergely, Teatrul German de Stat, Filarmonica Banatul, Serviciul Public Asistență Medicală Școlară. Categoriile de achiziții care vor fi incluse în actul de înființare a Agenției se referă la cheltuieli de funcționare a acestor entități: tehnologia informației, managementul clădirilor de birou/facilităților, servicii profesionale, energie, management birou.

„Timișoara dă încă o dată tonul schimbării mentalității birocratice și face un nou pas în implementarea reformei administrative de care avem atât de mult nevoie. Înființarea UCA prima dată la Timișoara este o dovadă a încrederii de care ne bucurăm la nivel central și va marca începutul unor economii semnificative atât de timp, cât și de bani la nivelul bugetului local. Pasul următor va fi să atragem profesioniști în cadrul acestei unități, oameni care prin experiența și reputația lor să atragă și alte instituții publice și administrații locale în acest parteneriat”, ar fi declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz, potrivit comunicatului. Totuși, edilul-șef nu a fost prezent în ședință, fiind la București.

Nu la fel de optimiști precum Fritz au fost consilierii locali din PNL, PRO România și PSD. Pentru a le răspunde acestora, în videoconferință a fost chemată Dana Mitea, de la BBG – Agenția Austriacă Federală de Achiziții. „Avocat, formator, consultant expert și manager de proiect, cu peste 16 ani de experiență în achiziții publice. Este consultantul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice în implementarea acestui proiect de înființare a Unităților Centrale de Achiziții la nivel național”, au recomandat-o pe aceasta reprezentanții primăriei.

Toți cei care au luat cuvântul au lăudat ideea de înființare a unei unități de achiziții centralizate. Criticile s-au legat, în primul rând, de detalii. În primul rând, de felul în care va funcționa noua entitate, în proiectul de hotărâre propunându-se ca aceasta să fie în forma unui SRL. Consilierii PNL și PRO România s-au rezumat la a pune întrebări Danei Mitea, în timp ce Radu Țoancă, PSD, a spus că, tocmai din cauza acestei prevederi, va ataca eventual HCL la prefectură.

Dan Diaconu a mai abordat și alt subiect: „Să îmi spui că pe cinci sau șase domenii de activitate, acest SRL face achiziții de 300 de milioane de lei, nu este decât o aberație. Sumele aferente nu depășesc 20 de milioane de lei. Pui 3 milioane de lei capital social, să fugi de răspundere. (…) Băgăm 3 milioane de lei într-un SRL care ulterior ne va taxa cu între 2 și 2,5% din achiziție. 2% ar putea fi diferența pe care puteam să o obținem dintr-o achiziție centralizată. Păi, acum, suma aia se duce în comisionul unității SRL. (…) Este ireal! 300 de milioane de lei, suma pe care autoritate publică locală o cheltuiește pe curent, gaz, curățenie, servicii de medicina muncii și training?”, a spus Dan Diaconu.

„Nu există bază legală ca ordonatorii de credite să înființeze SRL-uri. Nu este compatibil cu legislația din România. Aceste achiziții publice sunt controlate de Curtea de Conturi. Cine va controla un SRL? Curtea de Conturi nu are cum să intervină, cine va controla legalitatea acestui SRL, care practic va privatiza achizițiile?”, a spus și Țoancă.

„Legea achizițiilor publice nu impune o formă juridică specială, a fost o decizie luată cu echipa de proiect. În echipa noastră avem o grămadă de avocați care au sprijinit acest demers. Consider că toate prevederile sunt conforme. (…) Toate calculele se bazează pe analize pe care noi le-am efectuate. Datele ne-au fost puse la dispoziție de autoritățile din județul Timiș. Nu sunt scoase din buzunar. Toate autoritățile contractante care vor utiliza această UCA vor agrega resursele, iar în funcție de volum vom ști care va fi suma la finalul anului”, a răspuns Dana Mitea.

Consilierii locali au mai punctat că faptul că, în cazul Consiliului Județean Harghita și Consiliului Județean Sibiu, celelalte două administrații parte din proiectul-pilot, s-a mers pe varianta înființării unui departament intern. Mitea doar a repetat faptul că „așa se procedează în cele mai multe țări”, fiind mai „transparent și mai modern”. Deși la fiecare argument a spus că există mai multe exemple, consultanta nu a putut veni cu niciunul concret.

Tot aceasta a explicat că UCA își va propune, în viitor, să aibă un expert pentru fiecare domeniu de achiziții, iar reducerile de costuri vor fi făcute prin volumul foarte mare de materiale achiziționate. Aceștia ar urma să se perfecționeze după câteva proceduri realizate împreună experții agenției. Dana Mitea a estimat că angajații unității vor fi salarizați la nivelul angajaților din primărie. Totuși, liberalii au calculat și, potrivit bugetului propus, ar veni un venit mediu lunar de 19.000 de lei pentru cei șase angajați din primă fază.

La final, s-a propus și un nume pentru a fi administrator în următoarele patru luni. Paula Romocean l-a propus pe Florin Sergiu Giurgiu, directorul de achiziții al Aquatim, iar consilierii USR și Ambruș l-au votat. S-a votat și remunerația acestuia: 5.000 de lei brut. Liberalii au confirmat că acesta își face treaba la compania locală de canalizare, dar au și punctat faptul că „ar avea anumite simpatii politice”. În aceste condiții, totuși, cei din PNL au socotit suma „cam mică”. Pe de altă parte, calculând salariul mediu al unui angajat UCA, tot aceștia au spus: „rezistă patru luni cu 2.800 de lei (cât ar veni net – n.r.), pentru a lua 19.000 de lei după”.

