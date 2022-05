Primăria Timișoara vrea 60 de milioane de lei din fondurile europene ale PNRR pentru a reabilita energetic trei licee

Primăria Timișoara a depus cereri de finanțare prin PNRR pentru reabilitarea energetică a nouă corpuri de clădiri de învățământ din oraș, în valoare de aproape 60 de milioane de lei, transmit marți, 31 mai, reprezentanții instituției. Clădirile care se doresc renovate cu fonduri sunt cele ale Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară și Liceul Teoretic „Jean-Louis Calderon”.

Fiecare proiect prevede cel puțin înjumătățirea consumului de energie primară și a emisiilor echivalente de gaze cu efect de seră. Intervențiile vizate sunt de înlocuire a sistemului de termoizolare, de schimbare a instalațiilor de încălzire și de îmbunătățire a sistemului de monitorizare și control a energiei termice. Fiecare școală va beneficia, de asemenea, de minim o stație de încărcare pentru vehicule electrice, cu o valoare maximă de 25 de mii de euro, în total fiind vorba de 10 stații.

„Cele trei proiecte se adaugă investițiilor pe care le avem deja în derulare sau urmează să le începem în infrastructura școlară în acest an. Am alocat 123 de milioane de lei pentru modernizarea școlilor, liceelor și grădinițelor din Timișoara, pentru acest an. Nevoile sunt, însă, foarte mari și de aceea atragerea de fonduri europene este prioritară pentru noi. După reabilitare condițiile pentru elevi și cadrele didactice se vor ridica la standardele prezentului. Toate cele nouă corpuri de clădire care vor fi reabilitate vor beneficia de tehnologii verzi”, transmite primarul Dominic Fritz

Corpurile de clădire pentru care s-au depus cererile:

Colegiul Tehnic „Henri Coandă” – 32,3 milioane de lei valoarea proiectului (cu TVA)

Clădirea de colegiu și laboratoarele;

Internatul;

Sala de sport;

Atelierul;

Cantina.

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară – 22,9 milioane de lei valoarea proiectului (cu TVA)

Clădirea colegiu;

Internatul;

Cantina.

Liceul Teoretic „Jean-Louis Calderon” – 6,2 milioane de lei valoarea proiectului (cu TVA)

Clădirea școlii.

Comentarii

comentarii