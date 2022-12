Primăria Timişoara vrea să preia Spitalul CFR de la Ministerul Transporturilor. Decizia va fi luată în ultima şedinţă de plen a Consiliului Local

Primăria Timişoarei este pregătită să preia o nouă unitate de sănătate în administrare, pentru a răspunde nevoilor de descentralizare din România, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu transferul finanţării de la bugetul de stat la bugetul local. Este vorba despre Spitalul CFR, în prezent în administrarea Ministerului Transporturilor.

„E o instituţie cu o lungă tradiţie medicală, cu buni specialişti, aşa că atunci când Ministerul Transporturilor ne-a întrebat dacă vrem să-l preluăm, răspunsul a fost da. Avem planuri de modernizare cu acest spital, aşa cum facem cu tot sectorul medical local care se află în administrarea Primăriei. Anul acesta am investit 46 de milioane de lei în sistemul de sănătate local şi am depus proiecte pe fonduri europene pentru aproape 900 milioane lei. La Babes avem în construcţie un centru modern de recuperare pulmonară, la Ţurcanu finalizăm noul spital de copii şi ne zbatem să obţinem finanţare prin PNRR pentru dotare, la Municipal, lucrăm la două noi clinici, cea ORL şi Balneo, avem proiect depus pentru modernizarea Clinicilor Noi şi zilele trecute am depus la Bucureşti cererea de finanţare pentru o nouă maternitate, un spital de peste 800 de milioane de lei”, a afirmat primarul Dominic Fritz, conform unui comunicat de presă al Primăriei Municipiului Timişoara.

Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara, cunoscut şi sub denumirea de Spital CFR Timişoara, este un spital public, clinic universitar, organizat pavilionar şi funcţionează momentan în subordinea Ministerului Transporturilor. Acesta se finanţează din venituri proprii, prin sistemul de asigurări sociale de sănătate. Are o capacitate de 212 paturi spitalizare continuă şi 14 paturi spitalizare de zi. Spitalul CFR acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, medicină internă, pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală.

De asemenea, în luna decembrie a acestui an a fost demarată reabilitarea clădirii în care funcţionează secţiile de Oftalmologie şi ORL ale acestui spital.

Decizia va fi luată în ultima şedinţă de plen a Consiliului Local din 27 decembrie 2022, în urma votului consilierilor, mai indică sursa citată.

