Primăria Timișoara vrea să realizeze cu 300.000 de euro o aplicație care deja funcționează din 2021

În urmă cu aproape o lună, Primăria Timișoara, prin Centrul de Proiecte, a demarat o nouă ”manevră” financiară. În Sistemul Electronic de Achiziții Publice a fost lansată o licitație pentru găsirea unei firme care să conceapă și să realizeze o aplicație mobilă prin care să se poată accesa agenda culturală. Denumita City App & Toolbox, aplicația are o valoarea estimată de 1.260.504 lei fără TVA, adică aproximativ 300.000 de euro cu tot cu TVA. Un preț despre care profesioniștii din domeniu spun că este exagerat, respectiv de trei ori mai mare decât cel practicat pentru aplicații similare.

Mai mult decât atât, există deja o aplicație similară, Timișoara City App, realizată de timișoreanca Silvia Terziu, care spune că este gata să o pună la dispoziție administrației.

”Să îmi explice și mie cineva, cum e posibil ca sa faci o licitație de 300 000 de euro pentru o aplicație “City App” (Covasna City App?), când subsemnata a făcut deja aplicația Timisoara City App care funcționează din 2021. Centrul de proiecte știe de aceasta aplicație, la fel cum știe și domul primar Dominic Fritz. Nu de alta, dar e făcută și o pun la dispoziție administrației, pentru că știam că va avea nevoie de ea. Caietul de sarcini de 140 de pagini este “special”, și aplicația de 300 mii euro trebuie sa fie gata în 14 luni, adică adio capitala culturală, iar aplicația mea e funcțională! Unde e curtea de conturi? Unde este indignarea banilor publici cheltuiți anapoda?? Pe bune?? Primăria Municipiului Timișoara, Centrul de Proiecte Timișoara, Dominic Samuel Fritz va dați seama ce se întâmpla aici?”, spune Silvia Terziu.

Ea mai spune că primarul Fritz și angajații de la Centrul de proiecte Timișoara știu de aceasta aplicație din 19 decembrie 2022.

”Am numere de ordine de înștiințare. Mai mult, o doamnă care e în comisia de licitație a acestei aplicații, a lucrat cu mine pe aceasta aplicație: Timisoara City, am dovezi. Conflict de interese? Toți se văd cu Pușculița plină. Nu prea o văd așa, am lucrat pe aplicație de un an, știam ca vor avea nevoie de ea… eu anticipez, administrația nu? Altă aplicație pe Google și Apple Store cu numele Timisoara City nu mai poate exista, că este a mea. Să își facă Covasna City pentru 300 mii de euro”, susține Silvia Terziu.

O aplicație similară, cu același nume chiar: ”Timisoara City App”, a fost realizată de firma Eventya din Sibiu. Compania are în portofoliu și aplicațiile Dumbravita City App, Descoperă Timiș, Sibiu City și Galați City. Interesant este faptul că aplicația a dispărut de pe siteul firmei din Sibiu și din magazinele de aplicații Google și Apple. Eventya este deținută de Ionuț Munteanu, absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica Timișoara.

Comentarii

comentarii