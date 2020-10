Primarul Claudiu Buciu și noii consilieri ai Lugojului au fost învestiți în funcții

În prezența prefectului de Timiș, Liliana Oneț, joi de dimineață a avut loc şedinţa de învestire în funcții a noilor consilieri locali și a noului primar al municipiului Lugoj, Claudiu Alexandru Buciu. Potrivit prevederilor legale, şedinţa a fost condusă de către decanul de vârstă al consilierilor, Adrian-Doru Serendan (PNL), asistat de către cei mai tineri consilieri, Cristian Dorinel Cornean (PNL) și Paul Sebastian David (USR PLUS). După ce secretarul general al municipiului, Dan Ciucu, a citit hotărârea Judecătoriei Lugoj privind validarea mandatelor de consilier local, cei 15 consilieri validați (4 consilieri au fost invalidați de instanță după ce au renunțat la mandat) – Bogdan Ștefan Blidariu, Cristian-Dorinel Cornean, Ionel Dănuț Cliciovan, Diana Maria Szucs, Mihai Agache, Sorin-Ciprian Jivulescu, Adrian-Doru Serendan, Nicoleta Mîrșevină și Ioan Câmpean (de la PNL); Nicu Bădina, Iosif Crăciunescu și Cristian Galescu (de la PSD); Daniela Țepeș-Paleu, Paul Sebastian David și Lajos Ernestin Vari (de la USR PLUS) – au depus jurământul, cu mâna pe Biblie şi pe Constituţia României. Ceremonia a continuat apoi, cu depunerea jurământului de către noul primar al municipiului Lugoj, liberalul Claudiu Alexandru Buciu. ”Țin să vă spun că acest jurământ l-am depus în sufletul și în mintea mea cu mai mulți ani în urmă, când am văzut că municipiul nostru și comunitatea noastră nu merge pe un drum bun. Am înțeles totdeauna rolul politicii, dar nu am vrut sa fac politică printr-o implicare activă, în sensul ocupării unei funcții publice, crezând că fiecare om e la locul lui și fiecare om trebuie să facă ceea ce știe să facă. La un moment dat mi-am dat seama că lucrurile degenerează și că trebuie să mă implic mai mult, adică sa fac acea politică prin care faci pași în administrație și schimbi viața comunității tale. Nu am reușit să fiu reprezentat de un partid politic atunci când am candidat prima oară și am candidat ca și independent. Am înțeles că mesajul pe care l-am transmis cetățenilor municipiului Lugoj, ca și independent, a fost unul corect, pentru că am fost votat de 30% dintre aceștia. Ulterior, am găsit sprijinul unui partid, pentră că era necesar. Nu poți să faci politică, ca și independent! (…) Din fericire, primul pas pe care mi l-am propus s-a împlinit în data de 27 septembrie, atunci când am scăpat comunitatea noastră de o conducere efectiv toxică. Cu tristețe vă spun faptul că ieri am descoperit un lucru care era incredibil. Fostul primar a plătit timp de opt ani de zile abonamentul de telefon al nepoatei sale. Îmi cer scuze că vă dau acest exemplu, dar mă gândesc că dacă a fost în stare să facă asta, ce a făcut cu restul lucrurilor din oraș. Știam ce a făcut! Tot ieri am fost și la o întâlnire la Apele Române, unde mi s-a spus că din cauza faptului că stația de epurare nu funcționează, deși s-au investit în ea 6 milioane de euro, și a fost recepționată în 2013, din 1 noiembrie vom primi penalități de 6000 de lei pe zi, adică 180.000 pe lună pentru că deversăm ape neepurate în râul Timiș. Iar problema este că nu există soluție. Bani au fost alocați de guvern și de comunitatea europeană, din fondul de mediu, și atunci când am merge să cerem să refacem această investiție sau să facem una nouă, ni se spune <dar voi ați primit bani pentru asta>. Dacă am vrea să investim noi, fără să cerem bani de la nimeni, cu toate că nu avem bani, Curtea de Conturi ne-ar spune <aveți o investiție finalizată și recepționată legal, faptul că nu funcționează nu contează și nu aveți cum să mai investiți în ea>. Suntem într-o fundătură, iar aceasta este cea mai stringentă problemă a comunității noastre”, a delarat Claudiu Buciu, noul primar al municipiului Lugoj. La eveniment au participat și câțiva invitați: senatorul Alina Gorghiu; deputatul Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara; Carmen Popescu, președinta Consiliului de Administrație al Aquatim; fostul ambasador al României în Portugalia și în Regatul Maroc, Vasile Popovici; prof. univ. dr. Pia Brânzeu și renumitul sculptor Silviu Oravitzan.

