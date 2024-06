Primarul comunei Săcălaz, cercetat într-un nou dosar penal, după un control al Curţii de Conturi. Plăți în avans pentru firmele de casă

Primarul din Săcălaz, Nicu Viorel, candidat din partea AUR la un nou mandat în fruntea comunei, are, din nou, probleme penale. După ce, în urma cu câteva săptămâni, a aflat ca va fi cercetat de DNA Timișoara într-un dosar de corupție, în aceste zile, pe finalul campaniei electorale, a aflat ca mai are un dosar penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.

„Exista demarat un proces penal, prin adresa Departamentului VI, nr. VI/41321/13.04.2021, înregistrată la Camera de Conturi Timiș, sub nr. 903/19.04.2021, prin care Curtea de Conturi a sesizat Parchetul de pe lângă Judecatoria Timișoara în legătură cu aspectele constatate la acest punct”, se menționează în Raportul de audit de conformitate privind verificarea unor aspecte sesizate prin petiții primite de Curtea de Conturi sau din alte surse la Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Săcălaz din 16.01.2024. Măsurile solicitate de inspectori, cu ocazia unor control precedent, nu au fost respectate, motiv pentru care au fost sesizați procurorii.

Printre altele, inspectorii de conturi au descoperit neînregistrarea in evidenta contabila a unei facturi fiscale 87.178 emisa, in 21.04.2023, de un furnizor de imobilizări. De asemenea, achitarea unor lucrări executate de Serviciul Public de Gospodărire Comunală, fără existenta documentelor (caiete de sarcini, procese verbale de recepție, etc), plăți din bugetul local de amenzi pentru fapte sancționabile unei / unor persoane fizice, nerecuperarea sumelor angajate de entitate pentru probe și teste, în condițiile în care rezultatele au demonstrat defecțiuni / neconformități imputabile executantului (prejudiciu 148.833 lei), stabilirea unei echipe supradimensionate pentru implementarea proiectelor cu fonduri europene, adică 13 persoane.

La punctul 5.8 din raportul întocmit în urma controlului, se menționează nerecuperarea majorărilor de întârziere de la executantul lucrărilor de reparații străzi cu piatră spartă pentru sumele achitate și care au fost justificare ulterior plaților. Este vorba despre SC Ideal Anastasya SRL, care a emis o factură în valoare de 498.837 lei, la o zi după semnarea contractului nr. 58643/28.12.2022.

Într-un alt dosar, procurorul european delegat în cadrul Parchetului European – Biroul Teritorial Timișoara, Flavius Cristea, a declinat cercetarea lui Nicu Viorel către DNA Timișoara, prin ordonanța dispusă în dosarul 1.000240/2023.

„Disjungerea și declinarea cauzei către DNA – St. Timișoara, pentru efectuarea urmăririi penale privind săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, se menționează în ordonanța procurorului.

