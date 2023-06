Primarul din Șopotul Nou, condamnat la 6 ani de închisoare după ce a luat mită de la omul de afaceri timișorean Eugen Perescu. Șpaga de 15.000 de lei, restituită denunțătorului

Primarul comunei carasene Sopotul Nou, Baba Paun, actualmente suspendat din functie, a fost condamnat la inchisoare cu executare in dosarul de coruptie instrumentat de procurorii DNA, dupa ce a luat mita de la omul de afaceri timisorean Lucian Eugen Perescu, patronul SC Constructim SA.

Edilul Baba Paun a fost ridicat de la sediul primariei din Sopotu Nou de catre procurorii anticoruptie in data de 11 iunie 2021, dupa ce acestia organizasera un flagrant intr-o parcare din Timisoara, tinta fiind un diriginte de santier care tocmai luase mita de la denuntatorul Eugen Perescu. In 12 iunie, pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare preventiva, astfel ca treburile primariei au fost preluate, prin ordin al prefectului, de catre viceprimar.

Potrivit procurorilor anticoruptie, in perioada 2011 – iunie 2021, primarul si dirigintele de santier ar fi pretins de la reprezentantul unei firme de constructii un procentaj de 5% din valoarea fiecarei facturi emise in cadrul unui contract finantat din fonduri nerambursabile ce avea ca obiect „infiintare sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Sopotu Nou, retea de canalizare si statie de epurare in comuna Sopotu Nou, modernizare strazi si drumuri comunale in comuna Sopotu Nou, modernizare camin cultural Stancilova, jud. Caras-Severin”, incheiat in anul 2011 de primarie cu firma omului de afaceri timisorean.

„Condamna pe inculpatul Baba Paun la pedeapsa de 6 (sase) ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, in regim de detentie. Dispune confiscarea speciala de la inculpatul Baba Paun a sumei totale de 15.500 euro (echivalentul in lei la cursul BNR de la data 31.10.2017) si 10.000 lei, reprezentand sumele de bani pretinse si primite de inculpatul Baba Paun, ce fac obiectul prezentului dosar si reprezinta folosul obtinut ca urmare a savarsirii infractiunii de coruptie.

Dispune restituirea catre martorul Perescu Eugen a sumei totale de 15.000 lei, reprezentand sumele de bani remise cu titlu de mita inculpatului, dupa formularea denuntului din prezentul dosar”, se mentioneaza in Hotararea 341/2023 pronuntata de Tribunalul Timis in 30.06.2023.

De asemenea, instanta i-a interzis fostului edil sa mai ocupe functia de primar sau orice functie publica, pe o durata de 3 ani de la executarea pedepsei inchisorii. Totodata i s-a pus sechestru, pana la concurenta sumei de 90.000 de lei, pe un apartament din municipiul Resita si un teren din comuna Dalboset. Sentinta nu este definitiva, ci poate fi apelata in 10 zile de la comunicare, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii