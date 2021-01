Primarul Dominic Fritz, discuție telefonică cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Prima întrebare a acesteia: cum merge procesul de vaccinare?

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz a anunțat că a vorbit, telefonic, în după-amiaza de joi, 7 ianuarie cu Ursula von der Leyen. Aceștia au discutat despre titlul de Capitală Culturală Europeană pe care îl va deține Timișoara în 2023, dar prima întrebare pe care aceasta i-a pus-o primarului, din câte spune acesta, este legată de campania de vaccinare.

„Am avut în această după-amiază o discuție telefonică cu doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. M-a felicitat pentru funcția de primar, iar eu i-am povestit despre Timișoara, cum m-a cucerit acest oraș vechi și multicultural și de ce a meritat să i se acorde titlul de Capitală Culturală a Europei. Am invitat-o să cunoască Timișoara în 2023 și se pare că am fost foarte convingător. A acceptat imediat și bucuroasă invitația. Nu am ocolit dificultățile pe care le întâmpinăm în acest proiect și m-a asigurat de tot sprijinul ei pentru ca anul 2023 să fie unul de strălucire pentru oraș și pentru România. O să prezint la sfârșitul lunii o propunere pentru cum să ieșim din amorțeală actuală”, scrie Dominic Fritz, într-o postare din seara aceleiași zile.

În legătură cu campania de vaccinare împotriva noului coronavirus, edilul spune: „Dar prima întrebare a fost despre procesul de vaccinare: cum merge campania la Timișoara și în România? I-am povestit despre proiectul Oxigen și despre soluțiile pe care le-am găsit împreună cu corpul medical, societatea civilă și mediul privat pentru a asigura un cât mai bun tratament celor care suferă de COVID-19. Și am aflat că Uniunea Europeană lucrează să ne trimită cât de multe vaccinuri avem nevoie, doar să avem noi capacitatea administrativă pentru a vaccina și oameni determinați să-și reia viața, în condiții de normalitate (revin mâine cu mai multe informații despre campania de vaccinare în Timișoara)”.

Pe final, Dominic Fritz garantează că Timișoara are deschidere și susținere din partea Comisia Europene. „Am găsit în această conversație interes și deschidere pentru Timișoara. Avem un partener direct și solid în doamna von der Leyen și în Comisia Europeană”, încheie Fritz postarea.

