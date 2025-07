Primarul Dominic Fritz pierde defintiv procesul cu proprietarul bazei de agrement Heaven din Timișoara

Curtea de Apel Timișoara a dat o decizie defintivă, marți, 8 iulie 2025, prin care societatea Elaine SRL, cea care administrează clubul Heaven și baza de agrement cu același nume nu mai poate fi nici evacuată și nici demolată de către Primăria Timișoara.

Comportament dictatorial: “Predați-ne cheile!”

Pe 28 martie, primarul Dominic Fritz clama o “victorie definitivă la Înalta Curte! Primăria Timișoara a câștigat definitiv procesul pentru baza de agrement HEAVEN. În 2021 am cerut instanței să recunoască că baza este folosită fără niciun drept, plus să primim și bani de chirie din 2019 încoace.

A durat aproape 4 ani procesul și l-au tărăgănat cât au putut, dar nu ne-am lăsat. Cea mai rușinoasă sfidare a legii ia sfârșit: din 2019 a funcționat acolo bine-mersi un club pe un teren al orașului de peste 12.000 mp, fără niciun drept, fără autorizații de construcții, de funcționare sau ISU. Acum trebuie să ne plătească aproape 200.000 Euro și să plece. Noi am cerut o sumă de 4 ori mai mare, dar din păcate nu am reușit să convingem judecătorii în acest detaliu. Lor li s-a respins cererea de a se recunoaște dreptul lor de proprietate pentru construcțiile de pe terenul nostru.”

Unde a mințit edilul?

Însă pe rol mai existau încă două litigii între Elaine SRL și Primăria Timișoara. După acea victorie de etapă, primarul a trecut direct la amenințări și intimidări: “Fac un apel de ultim moment la onoarea celor care au ocupat un teren al nostru tuturor ilegal timp de 6 ani: nu mai așteptați, predați-ne cheile. O să mă prezint luni la poartă”, scria primarul Timișoarei, tot pe 28 martie.

Doar că mult-lăudata victorie era o cacialma și o laudă în fața timișorenilor. Adevărul, consemnat negru pe alb în hotărârile judecătorești, este radical diferit de propaganda mincinoasă a edilului. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins toate recursurile, inclusiv pe cel al Primăriei. Așadar, nu a câștigat nimeni. A rămas valabilă sentința Tribunalului Timiș, care a acordat doar parțial despăgubiri și nu a dispus evacuarea. Mai mult, instanța a constatat că Hotărârea Consiliului Local nr. 569/2013 – prin care terenul pe care se află baza Heaven a fost trecut din proprietatea statului în domeniul privat al Municipiului Timișoara – este nelegală. Cu alte cuvinte, titlul de proprietate pe care Fritz și-l flutură pe Facebook este, de fapt, șubred juridic.

Contrar celor afirmate de primar, firma Elaine SRL funcționează pe acel teren în baza unui contract de închiriere legal, semnat cu Primăria Timișoara împreună cu un HCL aprobat încă din 2003. Această activitate nu a fost niciodată ascunsă sau abuzivă, ci a fost autorizată, acceptată și chiar susținută de administrațiile anterioare. De altfel, pe rolul Judecătoriei Timișoara există un alt proces, împreună cu documente depuse, în care Elaine SRL cere recunoașterea valorii investițiilor făcute în acea bază sportivă și acordarea unui drept de retenție, până la achitarea acestora. Orice „evacuare”, „predare de chei” sau live electoral de luni dimineață este pur spectacol ieftin. Justiția nu se face pe Facebook.

Pretențiile Primăriei, combătute cu acte oficiale

În tot acest timp, Primăria Timișoara a cerut inițial o sumă colosală drept chirie: 20.800 euro pe lună, începând cu august 2019, adică de opt ori mai mult decât chiria din contract și mult peste valoarea de piață stabilită de expertul judiciar. Instanța a respins această cerere exagerată și a stabilit o sumă corectă, de 2.627,50 euro lunar. Cu toate acestea, Fritz a avut tupeul de a proclama o „mare victorie”, deși a primit doar o mică parte din ce a cerut. În orice proces serios, asta se numește înfrângere parțială, nu victorie.

Toate documentele dovedesc că Heaven a funcționat cu acte în regulă: autorizație de construire emisă de Primărie în 2010, autorizații ISU din 2011 și 2019, acorduri de funcționare comerciale emise de municipalitate, planuri de intervenție vizate de ISU. Cu alte cuvinte, Fritz minte atunci când spune că s-a funcționat „fără autorizații”. Minte cu tupeu de politician.

Când un primar cosmetizează adevărul, ignoră hotărârile instanțelor și aruncă lozinci pe Facebook, nu mai e vorba doar de PR agresiv de partid. Este un atac la adresa corectitudinii, a justiției și a inteligenței publicului. Primarul Fritz a dezinformat, în modul cel mai direct.

La acel moment, din martie 2025, societatea Elaine SRL, prin avocatul său, Arcadie Anastasescu, a publicat un drept la replică în care sunt explicate deciziile instanțelor, soluțiile definitive și procesul separat aflat încă pe rol privind dreptul de retenție. Totodată, au fost puse la dispoziția celor interesați toate documentele legale, autorizațiile de construire, acordurile comerciale și avizele ISU care dovedesc, fără dubiu, că Heaven a funcționat legal.

Drept la replică din 28 martie 2028 – Elaine SRL, prin avocat Arcadie Anastasescu

„Referitor la subiectul mediatizat constând în situația juridică a Club Heaven, datorită numeroaselor neconcordanțe cu realitatea, ne simțim datori să facem următoarele precizări:

Procesul despre care Primarul Municipiului a făcut referire a format obiectul dosarului nr. 3457/30/2021 al Tribunalului Timiș. Curtea de Apel Timișoara, prin Decizia civilă 151/A din 27.03.2024, a respins apelurile formulate în cauză de părțile litigante. Iar prin Decizia din 26.03.2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins atât recursul Societății Elaine SRL, cât și pe cele formulate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Primărie.

Pentru o reală și corectă informare a opiniei publice, anexăm dispozitivele hotărârilor judecătorești menționate, din care rezultă clar că afirmațiile primarului rămân fără suport. Mai mult, în ceea ce privește predarea bazei sportive, precizăm că pe rolul instanțelor există în curs de soluționare un alt dosar – nr. 35754/325/2019 – în care se va analiza valoarea investițiilor efectuate de Elaine SRL din 2003 până în prezent, precum și recunoașterea unui drept de retenție până la achitarea acestora”.

Primarul, încă o înfrângere cosmetizată în “victorie”

Acum, pe 8 iulie 2025, Curtea de Apel Timișoara a pus punct acestui fals scandal, prin sentința definitivă în favoarea celor de la Elaine SRL, care reprezintă baza și clubul Heaven. De altfel, conform documentelor, primăria nici nu avea cum să câștige procesul cât timp terenurile și clădirile asupra cărora a emis pretenții erau intabulate, aveau toate documentațiile și avizele de funcționare în regulă și taxele plătite la zi.

