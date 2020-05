Primarul e ferm: La Timişoara mașinile sunt mai importante decât bicicletele

Timişoara nu va urma exemplul altor oraşe şi nu va oferi după pandemie mai mult spaţiu pentru biciclete, în dauna autovehiculelor, a anunţat primarul oraşului. O asemenea măsură ar duce la blocaje de trafic, poluare crescută, chiar la proteste „de nu vă închipuiţi”.

„Dacă am face piste de biciclete pe carosabil ar ieși niște proteste de nu vă puteți închipui. Nu puteți poate vă vă imaginați, nefiind în interiorul problematicii, ce consecințe negative ar fi pentru mii și mii de timișoreni, pentru toți până la urmă, pentru că s-ar crea niște ambuteiaje cumplite. Având ambuteiaje am avea și poluare, să fie foarte clar! Cea mai mare poluare se produce când se apasă pe pedala de accelerație! Când sunt ambuteiaje, te duci câțiva metri, te oprești, apeși pe accelerație, mai mergi câțiva metri, iar te oprești, din nou apeși pe accelerație și tot așa. Se degajă noxe și printre noxe la loc de frunte este dioxidul de azot. Noi și așa avem probleme cu cantitatea de dioxid de azot”, a declarat primarul Timişoarei, vineri, insistând că, ”de fapt nici nu sunt asemenea mari probleme cu acel dioxid de azot, doar că se menţine permanent la un nivel ridicat, fără a depăşi limitele”.

Măsura transformării benzii auto în pistă ciclo ar polua groaznic oraşul, mai susţine acesta. Sistemul local de trafic auto e excelent pus la punct. Ar fi un pas înapoi o astfel de decizie!

„Dacă noi am face ceea ce spuneți că au făcut alții, eu vă garantez că ar fi un adevărat dezastru, și ecologic, și ca nemulțumire masivă a cetățenilor, care și-ar măcina nervii și ar consuma timpul în trafic. Fiecare bandă în plus pe care am creat-o, fiecare modernizare, și sunt foarte, foarte multe, au adus o îmbunătățire considerabilă în trafic. Dacă acum am face pași înapoi, ar fi o eroare foarte, foarte gravă”, spune edilul-şef al Timişoarei.

Chiar dacă o asemenea decizie va crea nemulţumiri printre cei care pedalează, el spune că are un mare respect pentru biciclişti. „Haterii” care au acuzat distrugerea pistei de bicicletă de pe bulevardul Republicii au fost luaţi din nou în colimator.

