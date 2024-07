Primarul Fritz este acuzat că blochează proiectele consilierilor locali

Roxana Iliescu, consilier local, spune că proiectul pentru acordarea unui teren pentru un nou club de canotaj nu este singurul pe care l-a depus și care nu a ajuns la vot. Sunt șase asemenea proiecte, spune Iliescu.

Ea continuă, în privat, pe Facebook, disputa cu primarul Dominic Fritz, începută în plenul consiliului local. Iliescu explică situația proiectului depus.

”Referitor la disputa dintre mine și primar din plenul de ieri, legată de situația canotorilor timișoreni. Conform codului administrativ, un proiect de hotărâre trebuie supus votului consilierilor locali în cel mult 30 de zile de la înregistrare. Eu l-am depus în 24 aprilie și este în continuare, în mod abuziv, blocat de primar (nu este prima dată când procedează în această manieră, mai am 6 proiecte depuse acum un an, care vizează demolarea de garaje și amenajarea de locuri de parcare, de asemenea, blocate); orice argument legat inclusiv de oportunitate, că-l vor canotorii sau nu etc, nu constituie motiv legal pentru blocarea proiectului ci eventual, dacă e cazul, poate fi motiv pentru consilieri de a nu-l vota”, spune Iliescu.

Ea îl contrazice în continuare pe primar și susține că reprezentanții clubului ar fi interesați de terenul respectiv, nu cum spunea primarul Fritz, care susține că cei de la canotaj l-au anunțat că nu sunt interesați, spunând că doar a dorit să nu o facă de rușine pe Iliescu.

”Înainte de a înregistra acest proiect, eu m-am întâlnit personal cu reprezentanții CSM Timișoara și cu sportivii, cărora le-am prezentat inițiativa mea, locația, cu care aceștia au fost de acord. Dovadă în acest sens sunt înregistrările și fotografiile postate de mine pe fb, atât pe această pagină cat și pe cea oficială, din 24 și 25 aprilie 2024; am ținut legătura cu directorul CSM Timișoara, Lucian Reclaru și cu antrenorul Balojin și ulterior anunțului primarului privind terenul de 15.000 mp. Reprezentanții clubului și-au exprimat în continuare dorința de a primi în folosință terenul de pe Timocului 33”, continuă consilierul local.

De ce acel teren?

”Motivele sunt simple: în Timocului nu este necesară documentație urbanistică prealabilă, se pot amenaja condiții decente în scurt timp, de care canotorii se pot folosi cel puțin până la amenajarea unui club nautic modern în locația de lângă parcul Rozelor. Proiectul amenajării unui club de canotaj în locația de lângă parcul Rozelor, este un proiect de foarte lungă durată. Terenul de 15.000 mp este un teren pe care sunt deja amenajate mai multe terenuri de volei, tenis, badminton. Plecând de la premisa ca reprezentanții clubului vor dori să desființeze parte din terenuri și să reconfigureze amenajarea acestui teren, aceștia trebuie să țină cont de faptul ca “terenul este afectat de zona protejată/ de protecție a siturilor arheologice.”, mai spune reprezentanta Pro România.

Tot conform Certificatului de Urbanism eliberat de primărie, “Pentru intervenţii ce vizează restructurarea acestui tip de spaţii se vor elabora un plan director (masterplan) şi un P.U.Z.CP. Eventuale modificări, desfiinţări, extinderi de clădiri existente sau construirea unei clădiri noi, se va face doar în urma elaborării unui PUZCP al cărui teritoriu de studiu va fi zona verde marcată de U.T.R. în totalitate, iar tema de proiectare de va fi avizată în prealabil de INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF.”

”Prin urmare, așa cum am afirmat mai sus, până la realizarea unui club modern în locația de lângă parcul Rozelor, e cale lungă, vorbim de ani de zile, fiind de notorietate cât durează aprobarea unei documentații urbanistice, darămite a unui PUZCP, necesar a fi întocmit pentru un teren afectat de o zonă protejată. Luând în considerare tot acest context, înțeleg ca primarul vrea să-i țină pe canotorii de la CSM Timișoara în niște barăci, ani de acum înainte. Eu nu cred ca asta este o soluție demnă de orașul nostru și-n mod sigur, nu asta își doresc canotorii de la CSM Timișoara, copii premiați la nivel național, internațional și membri ai Lotului Olimpic al României! Pentru oricine este interesat, mai jos este Certificatul de Urbanism emis de primărie cu privire la terenul de 15.000 mp de lângă parcul Rozelor.”, a încheiat Roxana Iliescu.

