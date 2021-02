Primarul Ghirodei, Ionuț Stănușoiu, invitat la conferința PNL Timiș. Comuna de lângă Timișoara va avea bazin de înot, dar sunt și alte proiecte de infrastructură în desfășurare

Ionuț Stănușoiu, primarul comunei Ghiroda, a fost prezent vineri, 5 februarie, alături de Cosmin Tabără, viceprimar al Timișoarei, la conferința de presă a PNL Timiș. Primarul a vorbit despre proiectele de infrastructură aflate în desfășurare în comuna de lângă Timișoara, unele care sunt sau pot fi realizate împreună și cu administrația locală a municipiului.

„Am avut, inclusiv cu primarul Dominic Fritz, mai multe discuții pe proiectele comune Timișoara – Ghiroda și modul în care putem să continuăm comunicarea între municipiu și comună. Proiectele noastre, unele de interes județean chiar, sunt în diverse stadii. Avem conexiunea CFR Gara de Nord – aeroport, care va fi realizată prin PNRR. Ne dorim cu toți să devină realitate în următorii ani. Vizavi de Timișoara, am mai discutat de aspectele care se vor finaliza în acest an, precum modernizarea străzii Dunărea, continuată și în Timișoara. Ne dorim să fie continuat și în municipiul Timișoara drumul cu benzi de biciclete dinspre cartierul Plopi spre Ghiroda. Pe raza comunei am realizat o parte și continuăm. Va face legătura între Timișoara și Ghiroda, Remetea și, într-un viitor nu foarte îndepărtat, sper, spre Herneacova”, a declarat Stănușoiu.

Alte proiecte importante inclusiv pentru Ghiroda și Giarmata Vii, localitate de asemenea parte a comunei, spune primarul, ar fi continuarea realizării inelului 4 de trafic din Timișoara, cel care se intersectează cu Calea Lugojului, noua legătură cu autostrada sau centura Timișoarei. Ultimele două sunt realizate de Consiliul Județean Timiș și trec chiar pe lângă Ghiroda.

Poate cel mai surprinzător proiect amintit de primar ar fi construirea unui bazin de înot acoperit în comună, realizat de Compania Națională de Investiții. Licitația pentru execuție a fost lansată la începutul lunii decembrie, ofertele se pot depune până pe 15 februarie, iar câștigătorul va fi anunțat cel târziu pe 9 iulie. De la semnarea contractului, constructorul va avea un termen de 12 luni pentru a finaliza lucrările.

Primarul a spus că bazinul va putea fi folosit de elevi, dar și de sportivii de la clubul sportiv al comunei, mulți dintre ei, la rândul lor, juniori. Fiind vorba despre un proiect tip, dimensiunile bazinului vor asemănătoare celor deja construite de CNI: 12,5x25m, iar dimensiunile întregii construcții sunt de 50×30 m.

„Din păcate, pandemia are anumite efecte negative pe zona economică. Sper ca finanțările externe să reducă acest deficit”, a mai declarat primarul Ionuț Stănușoiu.

